Рапиристка Часовникова завоевала золото на Кубке мира среди юниоров в ОАЭ, выступая под российским флагом

Часовникова взяла золото на Кубке мира по рапире, выступая под российским флагом.

Рапиристка Стефания Часовникова победила на этапе Кубка мира среди юниоров, который проходит в Фуджайре (ОАЭ).

В финале 17‑летняя россиянка победила представительницу Казахстана Софию Актаеву со счетом 15:11.

Часовникова выступала на соревнованиях с флагом и гимном России – ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских юниоров к турнирам без ограничений.

Соревнования в ОАЭ стали первым турниром для российских юниоров, на котором они могли выступать с национальной символикой.