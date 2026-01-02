Рапиристка Часовникова завоевала золото на Кубке мира среди юниоров в ОАЭ, выступая под российским флагом
Часовникова взяла золото на Кубке мира по рапире, выступая под российским флагом.
Рапиристка Стефания Часовникова победила на этапе Кубка мира среди юниоров, который проходит в Фуджайре (ОАЭ).
В финале 17‑летняя россиянка победила представительницу Казахстана Софию Актаеву со счетом 15:11.
Часовникова выступала на соревнованиях с флагом и гимном России – ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских юниоров к турнирам без ограничений.
Соревнования в ОАЭ стали первым турниром для российских юниоров, на котором они могли выступать с национальной символикой.
