Войти через Вконтакте Войти через Facebook Зарегистрироваться
Fantasy-турнир
Чемпионата Англии
на Sports.ru
Лига болельщиков
  • Арсенал
  • Бернли
  • Борнмут
  • Брайтон
  • Вест Бромвич
  • Вест Хэм
  • Кристал Пэлас
  • Лестер
  • Ливерпуль
  • Манчестер Сити
  • Манчестер Юнайтед
  • Ньюкасл
  • Саутгемптон
  • Сток Сити
  • Суонси
  • Тоттенхэм
  • Уотфорд
  • Хаддерсфилд
  • Челси
  • Эвертон
1
Собери команду своей мечты

Воспользуйся бюджетом в 100 млн и собери команду
из 15 лучших игроков чемпионата

2
Создавай и вступай в лиги

Соревнуйся с друзьями или коллегами
в собственной лиге. Позвать друзей:

3
делай трансферы каждый тур

Выбирай 11 основных игроков своей команды, делай замены
каждую неделю и выбирай капитана

4
Выигрывай призы
узнать
Подробнее
о призах Фирменные
футболки Sports.ru
5
видео-гид по Fantasy Football

Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь
рассказывает о правилах игры в Fantasy Football

еще
fantasy Чемпионата России fantasy Чемпионата Франции
Только хорошие новости
Узнавайте первым о громких победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта.
Оповещения Sports.ru
о победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта. Не чаще двух раз в день.
Пуш-уведомления Sports.ru
о победах, трансферах и спортивных событиях, которые нельзя пропустить.
Подписаться