Фэнтези

Алиссон
6
Аит-Нури
6
ван Дейк
6
Габриэл
6
Гвардиол
6
Салах
12.5
Палмер
11
Сака
10.5
Бруну Фернандеш
10
Холанд
12
Исак
10.5

Собери команду

Воспользуйся бюджетом в 100 миллионов и собери команду лучших игроков чемпионата

12.5
12
11
10.5
10.5

Набирай очки

Каждый игрок будет получать или терять очки за свои действия в реальных матчах. Количество очков может отличаться, в зависимости от амплуа футболиста. Например, защитник получит за гол — 6 очков, а нападающий — 4 очка

Салах забил гол!
+4 очка
🎉

Делай трансферы

Если кто-то из футболистов твоей команды получил травму или просто плохо играет, не набирая очки — каждый тур ты сможешь сделать до 3-х трансферов , чтобы изменить состав на более оптимальный

Соревнуйся

Соревнуйся с другими пользователями в общей лиге или создай свою собственную лигу для друзей, где вы сможете бороться за первое место только между собой

Команда
Очки
1
SheBK
1692
2
Rene (Rus)
1576
3
Стелла
1555
4
Арсенал
1548
5
Лучшие футболисты
1536
6
А где «Зенит»???
1510
7
Первое место обеспечено
1501
ВЫ

Получай призы

Пользователи, набравшие наибольшее количество очков, получат призы от Sports.ru

