Воспользуйся бюджетом в 100 миллионов и собери команду лучших игроков чемпионата
Каждый игрок будет получать или терять очки за свои действия в реальных матчах. Количество очков может отличаться, в зависимости от амплуа футболиста. Например, защитник получит за гол — 6 очков, а нападающий — 4 очка
Если кто-то из футболистов твоей команды получил травму или просто плохо играет, не набирая очки — каждый тур ты сможешь сделать до 3-х трансферов , чтобы изменить состав на более оптимальный
Соревнуйся с другими пользователями в общей лиге или создай свою собственную лигу для друзей, где вы сможете бороться за первое место только между собой
Пользователи, набравшие наибольшее количество очков, получат призы от Sports.ru