Используй 100 миллионов бюджета и собери команду из самых полезных игроков турнира
Каждый игрок будет получать или терять очки за свои действия в реальных матчах. Количество очков отличается в зависимости от амплуа: например, защитник получит за гол 6 очков, а нападающий – 4 очка
У тебя есть 3 трансфера каждый тур. С их помощью можно улучшить состав – например, заменить травмированного игрока или того, кто набирает мало очков
Соревнуйся с другими пользователями в общей лиге или создай свою: для друзей или коллег. Там вы сможете бороться за первое место только между собой. Еще интереснее, если придумать приз для победителя!
Пользователи, набравшие больше всех очков, получат призы от Спортса’’