Фэнтези

Алиссон
6
Димарко
6.5
Жоау Канселу
6.5
Хакими
6.5
Александер-Арнолд
6
Олисе
10
Рафинья
10
Ямаль
10
Бруну Фернандеш
9
Кейн
10.5
Мбаппе
10.5

Собери команду

Используй 100 миллионов бюджета и собери команду из самых полезных игроков турнира

10.5
10.5
10.5
10
10

Набирай очки

Каждый игрок будет получать или терять очки за свои действия в реальных матчах. Количество очков отличается в зависимости от амплуа: например, защитник получит за гол 6 очков, а нападающий – 4 очка

Кейн забил гол!
+4 очка
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Делай трансферы

У тебя есть 3 трансфера каждый тур. С их помощью можно улучшить состав – например, заменить травмированного игрока или того, кто набирает мало очков

Соревнуйся

Соревнуйся с другими пользователями в общей лиге или создай свою: для друзей или коллег. Там вы сможете бороться за первое место только между собой. Еще интереснее, если придумать приз для победителя!

Команда
Очки
1
SheBK
1692
2
Rene (Rus)
1576
3
Стелла
1555
4
Арсенал
1548
5
Лучшие футболисты
1536
6
А где «Зенит»???
1510
7
Первое место обеспечено
1501
ВЫ

Получай призы

Пользователи, набравшие больше всех очков, получат призы от Спортса’’

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