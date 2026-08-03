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  4. Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море

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Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море
Польский ультрамарафонец Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море.

Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море.

Кубковский преодолел примерно 160 километров из Швеции в Польшу за 55–56 часов, не ложась спать, не выходя из воды и не касаясь лодок из сопровождения.

Это была его пятая попытка переплыть море, но первая успешная.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Raport Swiatowy
Бартломей Кубковский
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Комментарии

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Могли бы хоть контекста добавить…
Заплыв Ultra Baltic Swim 2026 устроили не только ради спортивного достижения. Его участники собирали пожертвования для фонда Cancer Fighters, который помогает детям с онкологическими заболеваниями. В рамках заплыва спортсмен собрал более 560 тысяч злотых(150 тысяч долларов)
О курва, 160 км и 55 часов в открытом море без сна, лодок, плотов и иных твердых поверхностей в качестве опоры. Это что за зверюга такой польский? Одно только непонятно, что значит "доплыл за 55-56 часов"? Временной отрезок должен быть, по идее, фиксированным. Польша ведь - не архипелаг островов на севере
ОтветБогдан
О курва, 160 км и 55 часов в открытом море без сна, лодок, плотов и иных твердых поверхностей в качестве опоры. Это что за зверюга такой польский? Одно только непонятно, что значит "доплыл за 55-56 часов"? Временной отрезок должен быть, по идее, фиксированным. Польша ведь - не архипелаг островов на севере
судя по видео он ещё где-то час из воды выходил )
ОтветАлкоЛоко
судя по видео он ещё где-то час из воды выходил )
Он мог у береговой линии хоть час плескаться, как заблудившийся дельфин. Время прибытия отсекается в момент контакта тела и твердой поверхности. Вряд ли этот момент растянулся на десятки минут
Глыба, что сказать
Сколько там дыханий интересно дополнительных включилось интересно
Ответcveto4
Глыба, что сказать Сколько там дыханий интересно дополнительных включилось интересно
Комментарий скрыт
Это очень серьёзно. Почти двое с половиной суток в воде, респект мужику.
Четыре раза утонул, а на пятый раз доплыл.
Ответгилберт
Четыре раза утонул, а на пятый раз доплыл.
"А меня. внучек, расстреляли"?)
Между прочим это темп 62 секунды на 50 м. И так 3200 раз!
ОтветGuillermo
Между прочим это темп 62 секунды на 50 м. И так 3200 раз!
В холодной воде и больших волнах
Ответbeltravel71
В холодной воде и больших волнах
Думаю там без лайфхака в виде попутного течения не обошлось, иначе там просто на месте стоять будешь.
А ведь похоже не пролив, а натурально море поперёк переплыл. Офигеть
Кубок Кубковскому!
Теперь может спокойно менять имя на "Балтломея"
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