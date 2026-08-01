Погиб непальский альпинист Нирмал Пурджа, который в 2019-м покорил все 14 восьмитысячников Земли за шесть месяцев

Непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб под лавиной при восхождении на вершину Броуд-Пик (8051 м) в Пакистане.
43-летний Пурджа входил в состав экспедиции из десяти человек. В пятницу группа пропала без вести.
Броуд-Пик занимает 12-е место в списке высочайших вершин Земли.
«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили», – говорится в сообщении агентства Elite Exped.
Пурджа прославился рекордным по скорости восхождением на все 14 восьмитысячников Земли. Это удалось ему за шесть месяцев (начиная с апреля 2019 года). Позже он написал книгу «За гранью возможного» и стал героем документального фильма Netflix «14 вершин: нет ничего невозможного».
Комментарии
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Скандальный, но точно один из величайших альпинистов всех времен. С множеством рекордов и достижений.
Во время своего скоростного восхождения всех 14 восьмитысячников он полез спасать в зону смерти пропавшего альпиниста. И в итоге, из-за этого не попадает в свое погодное окно для нового восхождения. Храбрость и человеческие качества ему были не чужды.
Уфф, представил. Вот это был бы номер )