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  4. Погиб непальский альпинист Нирмал Пурджа, который в 2019-м покорил все 14 восьмитысячников Земли за шесть месяцев

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Погиб непальский альпинист Нирмал Пурджа, который в 2019-м покорил все 14 восьмитысячников Земли за шесть месяцев
Погиб известный непальский альпинист Нирмал Пурджа.

Непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб под лавиной при восхождении на вершину Броуд-Пик (8051 м) в Пакистане.

43-летний Пурджа входил в состав экспедиции из десяти человек. В пятницу группа пропала без вести.

Броуд-Пик занимает 12-е место в списке высочайших вершин Земли.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик. Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили», – говорится в сообщении агентства Elite Exped.

Пурджа прославился рекордным по скорости восхождением на все 14 восьмитысячников Земли. Это удалось ему за шесть месяцев (начиная с апреля 2019 года). Позже он написал книгу «За гранью возможного» и стал героем документального фильма Netflix «14 вершин: нет ничего невозможного».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
Альпинизм
происшествия
Нирмал Пурджа

Комментарии

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А если бы бухал, то жил бы и жил.
ОтветВиктор Иванович
А если бы бухал, то жил бы и жил.
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Ответshepardjack
Комментарий скрыт
На родину никто не нападал чтобы её защищать. Кроме того вэвэпэ сам не спешит защищать и зятьев своих не отправляет поэтому за бухариков решать не надо если сам трус.
К сожалению, все чаще, это просто вопрос времени для них.
ОтветAndrei Pl
К сожалению, все чаще, это просто вопрос времени для них.
Это вопрос времени для всех нас)) Но этот мужик хотя бы прожил жизнь не зря, и я думаю сейчас с небес смотрит на прожитую жизнь, и ни о чем не жалеет. Покойся с миром.
ОтветБобби Боливия
Это вопрос времени для всех нас)) Но этот мужик хотя бы прожил жизнь не зря, и я думаю сейчас с небес смотрит на прожитую жизнь, и ни о чем не жалеет. Покойся с миром.
Залез на возвышенность земли не зря прожил ?
Узнал о нем благодаря видосам Владимира Чайкина на ютьюбе. Советую глянуть.
Скандальный, но точно один из величайших альпинистов всех времен. С множеством рекордов и достижений.
Во время своего скоростного восхождения всех 14 восьмитысячников он полез спасать в зону смерти пропавшего альпиниста. И в итоге, из-за этого не попадает в свое погодное окно для нового восхождения. Храбрость и человеческие качества ему были не чужды.
ОтветNik Mercer
Узнал о нем благодаря видосам Владимира Чайкина на ютьюбе. Советую глянуть. Скандальный, но точно один из величайших альпинистов всех времен. С множеством рекордов и достижений. Во время своего скоростного восхождения всех 14 восьмитысячников он полез спасать в зону смерти пропавшего альпиниста. И в итоге, из-за этого не попадает в свое погодное окно для нового восхождения. Храбрость и человеческие качества ему были не чужды.
У него есть автобиографическая книга. "За гранью возможного". Вдруг вам будет интересно.
ОтветNik Mercer
Узнал о нем благодаря видосам Владимира Чайкина на ютьюбе. Советую глянуть. Скандальный, но точно один из величайших альпинистов всех времен. С множеством рекордов и достижений. Во время своего скоростного восхождения всех 14 восьмитысячников он полез спасать в зону смерти пропавшего альпиниста. И в итоге, из-за этого не попадает в свое погодное окно для нового восхождения. Храбрость и человеческие качества ему были не чужды.
Да, у Чайкина хороший канал.
Величайший чувак был, конечно. Но люди такого склада редко умирают в постели.
Зачётный малый. Уважуха.
Царство небесное 🙏🙏🙏
Эти восхождения всегда игра со смертью!
Лучше так, чем гонять на дурной скорости по городу и рисковать жизнями людей, которые просто идут по своим делам.
Идти на восхождение с группой, которой руководит Пурджа, это тоже самое, что Билл Гейтс тебе лично приехал Windows переустанавливать
ОтветNikolay s
Идти на восхождение с группой, которой руководит Пурджа, это тоже самое, что Билл Гейтс тебе лично приехал Windows переустанавливать
"Билл Гейтс тебе лично приехал Windows переустанавливать"
Уфф, представил. Вот это был бы номер )
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