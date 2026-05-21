«Он сам прошел весь маршрут». Вице-президент Федерации альпинизма России – о восхождении Набиева на Эверест на руках
В Федерации альпинизма России отреагировали на восхождение Набиева на Эверест.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин считает, что Рустам Набиев, покоривший вершину Эвереста на одних руках, установил серьезное достижение.
«Это очень серьезное достижение. С ним в команде находятся трое человек из России, в том числе мастер спорта Роман Абилдаев.
Он сам прошел весь маршрут. Поэтому это очень весомое достижение», – сказал Пятницын.
«Он сейчас во втором лагере. Состояние хорошее, хотя, понятно, есть усталость», – цитирует Пятницина ТАСС.
Набиев 34 года, он потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году. На протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
