Россиянин Рустам Набиев взошел на вершину Эвереста на одних руках

Россиянин первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.

Российский альпинист Рустам Набиев покорил Эверест только с помощью рук.

В 2015 году Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске.

«20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени, впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках!

Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» – написал Набиев в соцсети.

Набиеву 34 года, ранее он на протяжении нескольких лет выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс». 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Красава Рустам! Так держать! Мы гордимся тобой!
ОтветРишат Насибуллин
Комментарий скрыт
ОтветБлок-шот Эвана Мобли
Комментарий скрыт
Ты может и нет. Но мы гордимся.
Вот это да. Герой, конечно.
Да наши инвалиды - самые супер-инвалиды на планете, последняя паралимпиада в этом году показала, когда крошечный состав взял 3е место в медальном зачёте! Рустам молоток, показал как надо добиваться успеха и не вешать сопли. И слава Богу, что с деньгами не было проблем...
Уму непостижимо вне зависимости от нюансов. Сильно.
тут до вечера дожил в офисе, хорошо. а люди такое творят. машина
О, я думал это который по ресторанам ..
ОтветMozazi
тот Руслан, вроде
ОтветРокко Сиффредди
и давно мертв
У парня сила духа, воли и несгибаемость в достижении поставленной цели. Остаётся только удивляться и восхищаться такими людьми. Здоровья, благополучия и удачи по жизни и в его увлечениях.
Красавчик! Теперь ждем восхождение на одной руке, а потом на одной голове (в каске)
«Он сам прошел весь маршрут». Вице-президент Федерации альпинизма России – о восхождении Набиева на Эверест на руках
21 мая, 14:44
Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о критике в адрес Бони: «Если вы такие умные, что ж тогда такие бедные? Заработай столько денег – и поднимись на Эверест»
12 мая, 08:30
Призер Олимпиад в бобслее Алексей Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу
12 апреля, 16:54
Альпинист Абрамов: «Эверест – это место, где земля встречается с небом, а человек – с богом. Люди там становятся чище»
27 марта, 15:11
Альпинист Абрамов: «Без шерпов не было бы даже первого восхождения на Эверест, до сих пор. Они уникальный народ, который умеет это делать»
27 марта, 14:49
Альпинист Абрамов: «Встречал слепых на Эвересте. Лезть нужно по таким колдобинам, и я бы еще раньше сказал: «Все, вершина! Погнали обратно». Это более гуманно»
27 марта, 12:51
Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»
27 марта, 12:25
Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»
27 марта, 12:07
Альпинист Абрамов: «Боня – молодец, прекрасно, что она пошла на Эверест. Да, сделала себе пиар – и что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут»
27 марта, 11:49
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной на пике Победы
18 марта, 10:14
В Москве пройдет крупнейшая выставка подводного туризма Moscow Dive Show
15 января, 15:33
С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма
19 декабря 2025, 07:58
Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
11 декабря 2025, 15:58
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября 2025, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
