Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о критике в адрес Бони: «Если вы такие умные, что ж тогда такие бедные? Заработай столько денег – и поднимись на Эверест»

Экс-ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина не понимает критику в адрес Виктории Бони за восхождение на Эверест.

– Есть взять статистику за прошлый год, то из топ-5 самых заминусованных материалов на Спортсе”, три – интервью с девушками: Настей Тукитук, Олесей Серегиной и Викторией Боней. Почему?

– Боню за что? Она же поднялась на Эверест!

– Типа вип-восхождение, с таким количеством денег любой бы зашел.

– Если вы такие умные, что ж тогда такие бедные? Заработай столько денег – и поднимись. А то начинается: а вот я бы, а я бы…

– Тебе на это сразу скажут: ой, как будто она сама заработала.

– Даже если не сама, это вообще не должно никого касаться. Заработай и ты таким способом. Кто на что учился. Да и откуда кто знает, как она заработала? Чужие деньги всегда любят считать, это понятно. Особенно у богатых людей. И счастливы многие, когда у богатых случаются проблемы.

Но на Эверест-то она поднялась своими ногами. Порадуйтесь за человека!

Про Олесю. Наверное, очень жестко прошлась по мужикам. Плюс она очень откровенная, любит говорить то, что думает, свою правду. Есть категория мужчин, которая не любит успешных женщин. И неважно, как они к этому пришли, какое детство было, откуда выбрались и чего это стоило.

Бывает, читаешь новость, что женщина подверглась насилию. И даже в таких ситуациях куча комментариев, что она сама виновата, что у нее одежда не та, что оказалась не в то время не в том месте. Просто начинают винить жертву. Люди могут обвинить в грехах кого угодно, даже Иисуса Христа.

– Забавно, что такой же пример приводила Боня.

– А есть известная фраза: «Иисус не всем нравился, что уж говорить про нас». Ты можешь быть чистейшим человеком, но люди все равно найдут, за что тебя заминусовать.

– Расстроишься, если интервью с тобой заминусуют?

– Вообще пофиг! Уверена, и Олеся не расстроилась, и Боня, – сказала Ромашкина.

