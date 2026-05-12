  • Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о критике в адрес Бони: «Если вы такие умные, что ж тогда такие бедные? Заработай столько денег – и поднимись на Эверест»
Экс-ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина не понимает критику в адрес Виктории Бони за восхождение на Эверест.

– Есть взять статистику за прошлый год, то из топ-5 самых заминусованных материалов на Спортсе”, три – интервью с девушками: Настей Тукитук, Олесей Серегиной и Викторией Боней. Почему?

– Боню за что? Она же поднялась на Эверест!

– Типа вип-восхождение, с таким количеством денег любой бы зашел. 

– Если вы такие умные, что ж тогда такие бедные? Заработай столько денег – и поднимись. А то начинается: а вот я бы, а я бы…

– Тебе на это сразу скажут: ой, как будто она сама заработала.

– Даже если не сама, это вообще не должно никого касаться. Заработай и ты таким способом. Кто на что учился. Да и откуда кто знает, как она заработала? Чужие деньги всегда любят считать, это понятно. Особенно у богатых людей. И счастливы многие, когда у богатых случаются проблемы. 

Но на Эверест-то она поднялась своими ногами. Порадуйтесь за человека! 

Про Олесю. Наверное, очень жестко прошлась по мужикам. Плюс она очень откровенная, любит говорить то, что думает, свою правду. Есть категория мужчин, которая не любит успешных женщин. И неважно, как они к этому пришли, какое детство было, откуда выбрались и чего это стоило.

Бывает, читаешь новость, что женщина подверглась насилию. И даже в таких ситуациях куча комментариев, что она сама виновата, что у нее одежда не та, что оказалась не в то время не в том месте. Просто начинают винить жертву. Люди могут обвинить в грехах кого угодно, даже Иисуса Христа. 

– Забавно, что такой же пример приводила Боня. 

– А есть известная фраза: «Иисус не всем нравился, что уж говорить про нас». Ты можешь быть чистейшим человеком, но люди все равно найдут, за что тебя заминусовать. 

– Расстроишься, если интервью с тобой заминусуют?

– Вообще пофиг! Уверена, и Олеся не расстроилась, и Боня, – сказала Ромашкина.

Эскортницы с Матч ТВ себя уже небожительницами считают и элитой общества.
Ну так а кто виноват? Богатенькие озабоченные каблуки.
Как же их прёт от ЧСВ. Трудились в поте лица, чтобы достичь вершин. Ну, да. Верю
Так, а где минус ставить, что-то не вижу
Вот тут поставь: https://www.sports.ru/others/blogs/3404319.html
Спасибо, товарищ!
Эпоха профурсеток
О времена о нравы.
Спирва дабейся1
по логике этой #####, один из умнейших людей в истории - Пабло Эскобар?)
а Ван Гог, Шуберт, Эдгар По, Вермеер и т.д. - глупцы?)
Типа того). Если у человека мир ограничен айфонами, дорогим шмотьём, инстой и голимыми показными понтами - то и его герои соответствующие!!)
Вы думаете она слышала хоть одно из этих имён.
Новости из мира эскортниц-то нам тут зачем?
Так сайт поклонников Барселоны.
перевод с Ромашкинского языка на человечий: «Если вы такие умные, что ж тогда такие бедные? отсосите столько же членов в Монако – и поднимись на Эверест»
Аплодирую стоя вашему переводческому таланту!
Мой одноклассник- хирург. На его счету сотни (без преувеличения) спасенных жизней. Умный, образованный, примерный отец. Двое детей, ипотека, машина в кредит. Все, как у среднестатистической семьи. Он, кстати, мечтает об Эвересте, но на данный момент не может себе позволить накопить на эту мечту. И что-то мне подсказывает, что он куда умнее Бони. Что полезного сделала Боня для этого мира, и что полезного Ромашкина? Эскорт, если что, это не предмет гордости.
Кто на что учился
Платят не тому, кто умный и полезный для человечества, а тому, кому готовы платить те, у кого эти деньги есть. Такова жизнь.
Предлагаю сделать подарок Ромашкиной и бахнуть эту новость в самые заминусованные за год.
Что же по сути вопроса, то шли бы они все лесом. Сначала выкладывают напоказ что-то, а потом жалуются на реакцию. В их парадигме мира они все такие успешные, а люди говорят гадости строго из зависти. Выложил напоказ - будь готов к любой реакции. Не хочешь видеть негатив - не лезь в инфополе.
Я когда слышу,что людей оценивают по кол-ву заработанных денег, впадаю в уныние и тоску.
Держись, нас много🤝
🫂🫂
