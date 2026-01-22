  • Спортс
Глава Федерации альпинизма Киргизии: «Вероятность спуска тела Наговициной с Пика Победы очень невысокая – меньше 10%»

В Киргизии оценили вероятность спуска тела Наговицыной с Пика Победы.

Президент Федерации альпинизма и скалолазания Киргизии Эдуард Кубатов оценил вероятность спуска тела российской альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы.

Наговицына получила травму во время спуска с горы 12 августа 2025-го и осталась на склоне.

«Таких фактов, когда удавалось спустить тело с Победы, совсем немного. Их практически единицы. Все зависит от того, какого мнения или какой позиции будет придерживаться сторона Наговицыной.

Вероятность спуска тела с высоты 7200 метров очень невысокая. Я бы оценил ее – меньше 10%. Во-первых, это очень опасно. Во-вторых, пытаясь спустить тело, можно подвергнуть риску всех тех людей, которые согласятся на подобное мероприятие.

Вообще, честно говоря, мне кажется, не надо тревожить сейчас Наталью. На той территории, у подножия скалы Птица, похоронены 5-6 человек. Они остаются там. Мое мнение, альпинистское мнение, я не затрагиваю сторону Наговицыной, но мое мнение – не надо ее трогать, надо оставить.

Она погибла, совершая свой личный подвиг на Победе. Все, что было связано с Наговицыной, это череда ее личных ошибок и ее личной ответственности. Но, повторюсь, все зависит от того, что выберет сторона Наговициной… Я ничего не могу советовать. 

Палатка достаточно плотно зафиксирована. Я думаю, что палатка сохранится, но, возможно, она будет полностью разорвана. Но если тело Наговицыной там, то оно никуда не улетит и не сорвется, потому что оно находится в ложбине самой скалы Птица. Оно в таком небольшом углублении.

Точно в июле или августе будет понятно. Если бы палатка находилась на опасном гребне или на сложном в ветровом плане месте, то была бы вероятность, что она могла или на китайскую, или на кыргызскую сторону улететь», – рассказал Кубатов.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб

Альпинисты сами выбирают игру со смертью. О трагедии Натальи Наговициной

