ВЦИОМ: 81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство

81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство.

Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит «Р-Спорт».

При этом 25% отметили, что развивать детский спорт прежде всего нужно коммерческим организациям, которые работают в спортивной сфере.

24% уверены, что этим должны заниматься родители; 16% считают, что за это прежде всего должны отвечать некоммерческие организации; еще 13% полагают, что это должен быть крупный бизнес.

Опрос проходил 22 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.