ВЦИОМ: 81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство

Теги детский спорт Экстрим

81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство.

Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит «Р-Спорт».

При этом 25% отметили, что развивать детский спорт прежде всего нужно коммерческим организациям, которые работают в спортивной сфере.

24% уверены, что этим должны заниматься родители; 16% считают, что за это прежде всего должны отвечать некоммерческие организации; еще 13% полагают, что это должен быть крупный бизнес.

Опрос проходил 22 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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52 комментария

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Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
+62
-7
+55
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nikitachu
Ответ Сергей48
Коррупция, к сожалению не искоренима)
Проблема России в том, что с ней никто не борется! А те кто пытаются, сидят на нарах
+38
-12
+26
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Алексей Виноградов
Лучше бы государство ответило за преступления перед своим народом, конечно.
Люди с зарплатами 300 баксов, пенсиями 150, без зубов, мозгов и критического восприятия.
Правда они искренне считают Россию лучшей страной в мире, это им реально помогает не сойти с ума окончательно.
+35
-16
+19
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Uriy walmart
Ответ Бродяга-симпатяга
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Хз причем тут америка.
Если вы про США там все дома застрахованы в частных агенствах
+19
-2
+17
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Сергей48
Ответ arisstopane
касательно воспитания и развития детей за всё должны отвечать родители!
Воспитание да, это родители! Но развитие детского спорта-это задача государственного значения и глобального финансирования, стадионы, тренера, секции, соревнования и т.д.
+15
-3
+12
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бацко нановша
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
20% менее 200 евро
+15
-4
+11
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Max9999
Детям надо,пусть они и отвечают.
+12
-2
+10
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haymaker
Ответ Uriy walmart
Та для половины штука баксов это мечта жизни
к концу года это будет уже не половина )
+10
-1
+9
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haymaker
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
так совпало©
+8
0
+8
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Сергей48
Ответ арап Петра Великого
Налог на роскошь и прогрессивный налог, борьба с коррупцией - решат проблемы не только детского спорта, но и медицины, образования, бедности и т.д.
Коррупция, к сожалению не искоренима)
+11
-5
+6
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Алексей Виноградов
Ответ Алексей Виноградов
Лучше бы государство ответило за преступления перед своим народом, конечно. Люди с зарплатами 300 баксов, пенсиями 150, без зубов, мозгов и критического восприятия. Правда они искренне считают Россию лучшей страной в мире, это им реально помогает не сойти с ума окончательно.
Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР.

С тех пор изменилась только известность Маркеса и название страны.
Ну и фестивалей молодёжи больше уже не будет, конечно.
Вернее будут, но никаких иностранцев и на всех чистенькие футболки с инициалами Зеленского.
+20
-14
+6
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ilya1809
Ответ Бродяга-симпатяга
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Вы блин хотя бы готовтесь.Во первых с чего вы взяли что США или какая то другая страна идеальная? То что в ней меньше коррупции не делат ее идельной,но то что нам надо это то что бы быо меньшге коррпуции.
Второе
Государственная помощь после пожара. Ее размер не превышает 120 тыс. ₽.
В Санкт-Петербурге, например, можно получить максимум 100 тыс. ₽ из социального фонда администрации города. В Москве матпомощь погорельцам от соцзащиты составляет до 100 тыс. ₽.

И это при условии что там было ЧМ, если там проводка загорелась,сигарета чья то, газ рванул ,то все, решайте сами.
А то пишите так как будто в РФ с ее огромной коррупцией какие то приницпально иные схемы.Более в стране бушуют пожары,каждый год, но большая часть финасирования идет не на уменьшение проблемы ,на прозводство летального оружия которое долетит и застрент в земле,н е сделав никому лучше.
+9
-3
+6
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арап Петра Великого
Налог на роскошь и прогрессивный налог, борьба с коррупцией - решат проблемы не только детского спорта, но и медицины, образования, бедности и т.д.
+14
-9
+5
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Антон Фалафель
Пока что государство отвечает только за развитие юнармейцев.
+6
-2
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Александр Стрижов
Ответ Бродяга-симпатяга
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Ну так в уссурийске и выдали примерно столько после наводнения
+4
-2
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Uriy walmart
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
Та для половины штука баксов это мечта жизни
+11
-9
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Uriy walmart
Ответ Сергей48
То, что в Сингапуре нет коррупции, это миф)!
То что в Сингапуре средняя зарплата 5к баксов без всякого нефтегаз тоже миф подлого запада, я по первому видел
+5
-3
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Кирилл Сидеров
А потом еще окажется что ты ДОЛЖЕН государству!
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Федя Букин
24% считают что должны родители
----
Разве родители не часть государства 81%? 🧐
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Dart_Yoda
А чьё государство не уточнили? На российское надежды нет.
0
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arisstopane
касательно воспитания и развития детей
за всё должны отвечать родители!
+7
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Евгений Мешков
Ответ haymaker
Нет такой задачи.
чего это нет? целый нацпроект . если кому-то кажется, что задача неправильная, это его проблемы
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prod1
Питерчане не хотят развивать Россию, хотят развивать Бразилию.
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prod1
Ответ Алексей Виноградов
Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР. С тех пор изменилась только известность Маркеса и название страны. Ну и фестивалей молодёжи больше уже не будет, конечно. Вернее будут, но никаких иностранцев и на всех чистенькие футболки с инициалами Зеленского.
Старые методички, энеми.
+1
-1
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Уставший Фергюсон
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
Спасибо Володя. Зато геополитически мы ого-го и Омерике если что по шапке дадим!
+3
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