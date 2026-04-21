Тренер сборной по дартсу Гут: «Во Всемирной федерации почти каждый месяц собираются и все никак не могут решиться вернуть нас обратно»

Тренер сборной по дартсу: WDF присылает только формальные ответы о допуске.

Главный тренер сборной России по дартсу Владимир Гут сообщил, что Всемирная федерация дартса (WDF) раз за разом откладывает вопрос о возвращении россиян на международную арену.

«Мы до сих пор не имеем права выступать на турнирах как под эгидой Всемирной федерации дартса, так и на соревнованиях, которые проводят другие организации.

В WDF почти каждый месяц собираются и все никак не могут решиться вернуть нас обратно. Мы много раз обращались туда, но каждый раз получаем формальные ответы.

Одна из наших ведущих спортсменок Елена Шульгина писала главе комиссии спортсменов WDF Дете Хедман с просьбой посодействовать возвращению россиян на соревнования. Та ей ответила, что все игроки за, но решение о возврате не зависит от комиссии, и пока с этим ничего не может поделать», – рассказал Гут.