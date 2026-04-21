Организатор турниров по дартсу американец Хадсон создал движение за возвращение россиян на международные турниры

Американец Чак Хадсон запустил движение за возвращение россиян в мировой дартс.

Организатор и участник турниров по дартсу американец Чак Хадсон создал движение за возвращение российских спортсменов на турниры под эгидой Всемирной федерации дартса (WDF). 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на манифест движения. 

WDF отстранила российских и белорусских игроков в марте 2022 года. 

Движение «За свободу Анастасии», созданное Хадсоном, названо в честь россиянки Анастасии Добромысловой, которая в 2025 году приостановила карьеру из-за длительного недопуска к соревнованиям. 

«Хотя я называю это движением «За свободу Анастасии», речь идет не только о трехкратной чемпионке мира Анастасии Добромысловой, но она – самое узнаваемое лицо, пострадавшее от того, что я считаю абсурдным решением – запретить российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях WDF.

Этот запрет действует для мужчин, женщин и юношей, он был введен WDF в знак протеста против военных действий между Россией и Украиной. Очевидно, во Всемирной федерации дартса считают, что это заденет Владимира Путина, но на самом деле это вредит дартсу.

Они (игроки) ничего не сделали, чтобы это начать, но они [почему-то] должны быть запрещены из-за того, где они родились. Опять же, это нелепо», – говорится в заявлении.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
