В Сочи провели турнир по «пельменному покеру».

В Сочи состоялся первый в мире турнир по «пельменному покеру», пишет «Российская газета».

По аналогии с классическими соревнованиями участники вносили стартовый взнос, однако здесь он исчислялся не в денежном эквиваленте, а в «пельменном». Он составил 1 кг с участника.

Фишки на столах были заменены замороженными пельменями, и в этой же валюте был выдан главный приз – 300 кг пельменей. Всего участвовало 100 человек, из которых 8 боролись за победу в финале.

Турнир в «Казино Сочи» был приурочен к 1 апреля и продолжался в течение 5 часов, победителем стал 39-летний уроженец Сочи Алексей. Отмечается, что чемпион «очень рад, но технически не был готов к хранению такого количества пельменей, поэтому обратился за помощью к организаторам».