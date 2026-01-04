На Люка Литтлера напала оса во время финала чемпионата мира по дартсу. Он выиграл 2-й ЧМ подряд и первым за 10 лет защитил титул

Литтлер выиграл финал чемпионата мира, несмотря на атаку осы.

Люк Литтлер пострадал от осы в середине 5-го сета при счете 3:1 в свою пользу.

18-летний англичанин обыграл нидерландца Гиана ван Вена в финале 7:1, хотя проиграл 1-й сет.

Литтлер стал 2-кратным чемпионом мира, он первым с 2016 года и 4-м в истории защитил титул. Предыдущим это делал Гэри Андерсон, ранее Адриан Льюис (в 2012-м) и Фил Тейлор (в 2010-м, 2005-м и 2006-м, а 7 раз подряд с 1995-го по 2002-й).

У Люка 3 выхода в финал и 2 титула на 3 чемпионатах мира в карьере. Он 1-м в истории заработал 1 млн фунтов за победу, год назад он же получал за титул 500 тысяч фунтов призовых.

🐝 Даже легендарная оса не остановила Литтлера. 2-кратный чемпион мира в 18 лет, уже 3-й по титулам за всю историю!