Чемпионат мира по дартсу-2026. Финал. Люк Литтлер сыграет против Гиана ван Вена
Люк Литтлер сыграет с Гианом ван Веном в финале чемпионата мира по дартсу.
3 января в Лондоне пройдет финал чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер сыграет против Гиана ван Вена из Нидерландов.
Лондон, Англия
Финал
Люк Литтлер (Англия) – Гиан ван Вен (Нидерланды) – 23.15 мск
Максимальное количество сетов – 13.
