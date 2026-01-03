Чемпионат мира по дартсу-2026. Финал. Люк Литтлер сыграет против Гиана ван Вена

Люк Литтлер сыграет с Гианом ван Веном в финале чемпионата мира по дартсу.

3 января в Лондоне пройдет финал чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер сыграет против Гиана ван Вена из Нидерландов. Чемпионат мира по дартсу-2026 Лондон, Англия Финал Люк Литтлер (Англия) – Гиан ван Вен (Нидерланды) – 23.15 мск Максимальное количество сетов – 13.