0

Чемпионат мира по дартсу-2026. Финал. Люк Литтлер сыграет против Гиана ван Вена

Люк Литтлер сыграет с Гианом ван Веном в финале чемпионата мира по дартсу.

3 января в Лондоне пройдет финал чемпионата мира по дартсу. Действующий победитель турнира англичанин Люк Литтлер сыграет против Гиана ван Вена из Нидерландов.

Чемпионат мира по дартсу-2026

Лондон, Англия

Финал

Люк Литтлер (Англия) – Гиан ван Вен (Нидерланды) – 23.15 мск

Максимальное количество сетов – 13.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
