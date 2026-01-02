Чемпионат мира по дартсу-2026. Полуфинал. Литтлер сыграет с Сирлом, ван Вен против Андерсона
Литтлер сыграет с Сирлом в полуфинале чемпионата мира по дартсу.
2 и 3 января на чемпионате мира по дартсу в Лондоне пройдут полуфинальные матчи.
Лондон, Англия
Полуфинал
2 января
Люк Литтлер (Англия) – Райан Сирл (Англия) – 22.40
3 января
Гиан ван Вен (Нидерланды) – Гэри Андерсон (Шотландия) – 0.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала встреч – московское. Максимальное количество сетов – 11.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
