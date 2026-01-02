Чемпионат мира по дартсу-2026. Полуфинал. Литтлер сыграет с Сирлом, ван Вен против Андерсона

Литтлер сыграет с Сирлом в полуфинале чемпионата мира по дартсу.

2 и 3 января на чемпионате мира по дартсу в Лондоне пройдут полуфинальные матчи. Чемпионат мира по дартсу-2026 Лондон, Англия Полуфинал 2 января Люк Литтлер (Англия) – Райан Сирл (Англия) – 22.40 3 января Гиан ван Вен (Нидерланды) – Гэри Андерсон (Шотландия) – 0.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала встреч – московское. Максимальное количество сетов – 11.