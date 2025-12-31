0

Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/4 финала. Литтлер против Ратайского, Хамфрис сыграет с ван Веном и другие встречи

Литтлер сыграет против Ратайского в 1/4 финала чемпионата мира по дартсу.

1 января на чемпионате мира по дартсу в Лондоне пройдут матчи 1/4 финала.

Чемпионат мира по дартсу-2026

Лондон, Англия

1/4 финала

Райан Сирл (Англия) – Джонни Клэйтон (Уэльс) – 15.40

Гэри Андерсон (Шотландия) – Джастин Худ (Англия) – 17.10

Люк Литтлер (Англия) – Кшиштоф Ратайский (Польша) – 22.10

Люк Хамфрис (Англия) – Гиан ван Вен (Нидерланды) – 23.40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество сетов – 9.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
дартс
результаты
Гэри Андерсон
Люк Литтлер
Люк Хамфрис
Гиан ван Вен
