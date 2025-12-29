Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/8 финала. Литтлер сыграет с Кроссом, Харрелл против Сирла, Вудхаус встретится с Ратайским, другие партии
Литтлер сыграет с Кроссом в 1/8 финала чемпионата мира по дартсу.
29 декабря в Лондоне стартуют партии 1/8 финала чемпионата мира по дартсу.
Чемпионат мира по дартсу-2026
Лондон, Англия
1/8 финала
29 декабря
Джеймс Харрелл (Англия) – Райан Сирл (Англия) – 23.25
30 декабря
Люк Литтлер (Англия) – Роберт Кросс (Англия) – 00.45
Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Гэри Андерсон (Шотландия) – 15.40
Люк Вудхаус (Англия) – Кшиштоф Ратайский (Польша) – 15.40
Джонни Клэйтон (Уэльс) – Андреас Харриссон (Швеция) – 15.40
Люк Хамфрис (Англия) – Кевин Дутс (Нидерланды) – 15.40
Джастин Худ (Англия) – Джош Рок (Англия) – 15.40
Чарли Мэнби (Англия) – Гиан ван Вен (Нидерланды) – 15.40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество сетов – 7.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
