Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/16 финала. Плейзье сыграет с Ратайски, Бантинг встретится с Харреллом, другие партии
В Лондоне стартует партии 1/16 финала чемпионата мира по дартсу.
Чемпионат мира по дартсу-2026
Лондон, Англия
1/16 финала
27 декабря
Уэсли Плейзье (Нидерланды) – Кшиштоф Ратайски (Польша) – 15.40
Эндрю Гилдинг (Англия) – Люк Вудхаус (Англия) – 16.55
Джонни Клэйтон (Уэльс) – Нильс Зонневельд (Нидерланды) – 18.10
Андреас Харриссон (Швеция) – Рикардо Пьетречко (Германия) – 22.10
Стивен Бантинг (Англия) – Джеймс Харрелл (Англия) – 23.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество сетов – 7.
Полную сетку можно посмотреть здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
