Премьера «Диджитал на человеческом»: гуру российской рекламы на большом экране!

24 ноября пройдет премьера фильма «Диджитал на человеческом»: это погружение в мир маркетинга через призму опыта ключевых игроков. Вы услышите истории и мнения о прошлом и будущем индустрии, а также ознакомитесь с важным исследованием, которое изменит ваш взгляд на рекламный рынок.

Главные герои – истинные лидеры digital-комьюнити, которые представят подлинные и честные истории, а не вылизанные сценарии. Здесь никто не играет роли – наши герои живы и искренни.

А это еще не все! Вы сможете пройтись по красной дорожке, запечатлеть этот момент в фотоискусстве, насладиться welcome drink и бокалом игристого вина, а после – зажигательным афтерпати и саунд-пейнтингом.

Детали премьеры:

Дата и время: 24 ноября, 18:00

Место проведения: Москва, кинотеатр КАРО (Новый Арбат, д.24)

Все подробности премьеры на сайте.

Подготовьтесь к захватывающему вечеру в компании российских маркетологов!