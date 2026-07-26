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  4. Тадей Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс», повторив рекорд многодневки

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Тадей Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс», повторив рекорд многодневки
Погачар в пятый раз выиграл многодневку «Тур де Франс», повторив рекорд гонки.

Словенский велогонщик Тадей Погачар в пятый раз стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс».

Ранее он выигрывал общий зачет «Тура» в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.

Погачар повторил рекорд «Тур де Франс» по этому показателю. Ранее подобного добивались бельгиец Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн, французы Жак Анкетиль и Бернар Ино.

27-летний Погачар имеет в активе также победу в генеральной классификации «Джиро д’Италия» (2024) и бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио в групповой гонке.

«Тур де Франс» прошел с 4 по 25 июля в 113-й раз в истории. Гонщики преодолели 21 этап.

«Это бесчеловечно и безумно». Лидеров «Тур де Франс» подняли среди ночи на допинг

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМигель Индурайн
logoТур де Франс
Сборная Словении по велоспорту
Жак Анкетиль
Бернар Ино
logoТадей Погачар
рекорды
Эдди Меркс
велошоссе

Комментарии

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Всего лишь 5 раз выиграл, в конце года Sports снова забудет про него и не включит в голосование за лучшего спортсмена!
ОтветKrogan_
Всего лишь 5 раз выиграл, в конце года Sports снова забудет про него и не включит в голосование за лучшего спортсмена!
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ОтветBooligan
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Не звезди, 🤡🗿, их даже ночью из постели на проверки выдёргивают
И еще расскажу одну историю…по моему 2008 год…я лютый фанат вело, смотрю все гонки…нахожу в контакте Мишу Игнатьева (наш олимпийский чемпион и профик за Тинькоф кредит систем) пишу ему в контакте, что типа фанат его и буду в СПб…я сам из Северодвинска….он отвечает приезжай в СПб….я приезжаю, он приглашает в суши бар в 2008 меня ноум найма…два часа разговоров и перед уходом три пакета формы вело дарит…наверное тогда мне для счастья ничего не надо было….это был эмоциональный оргазм…
Для меня это велоспорт 00-х
ОтветPlosich
И еще расскажу одну историю…по моему 2008 год…я лютый фанат вело, смотрю все гонки…нахожу в контакте Мишу Игнатьева (наш олимпийский чемпион и профик за Тинькоф кредит систем) пишу ему в контакте, что типа фанат его и буду в СПб…я сам из Северодвинска….он отвечает приезжай в СПб….я приезжаю, он приглашает в суши бар в 2008 меня ноум найма…два часа разговоров и перед уходом три пакета формы вело дарит…наверное тогда мне для счастья ничего не надо было….это был эмоциональный оргазм… Для меня это велоспорт 00-х
Миша очень приятный парень, катался с ним в Сенигаллии в 2019!
в начале 00-х в захлеб смотрел ТДФ по евроспорту с Комментами Курдюкова! Потом ближе в ночи шел получасовой обзор! ТАкие персонажи были - глыбы просто! 3-5 претендентов на титул..
Джиро смотрел конечно тоже , но именно ТДФ навсегда в сердце.. может потому что это было лето и каникулы и не было никаких забот? Хотя Вуэльту вообще терпеть не мог...
а вот сейчас вижу новость Погачар выиграл уже 5-й титул..и понимаю, что даже в глаза не видел этого чемпиона...
ОтветKudim41
в начале 00-х в захлеб смотрел ТДФ по евроспорту с Комментами Курдюкова! Потом ближе в ночи шел получасовой обзор! ТАкие персонажи были - глыбы просто! 3-5 претендентов на титул.. Джиро смотрел конечно тоже , но именно ТДФ навсегда в сердце.. может потому что это было лето и каникулы и не было никаких забот? Хотя Вуэльту вообще терпеть не мог... а вот сейчас вижу новость Погачар выиграл уже 5-й титул..и понимаю, что даже в глаза не видел этого чемпиона...
болел за Александра Винокурова...
Ульрих, Армстронг...
Голос Курдюкова лучший в велоспорте!
ОтветKudim41
в начале 00-х в захлеб смотрел ТДФ по евроспорту с Комментами Курдюкова! Потом ближе в ночи шел получасовой обзор! ТАкие персонажи были - глыбы просто! 3-5 претендентов на титул.. Джиро смотрел конечно тоже , но именно ТДФ навсегда в сердце.. может потому что это было лето и каникулы и не было никаких забот? Хотя Вуэльту вообще терпеть не мог... а вот сейчас вижу новость Погачар выиграл уже 5-й титул..и понимаю, что даже в глаза не видел этого чемпиона...
Это было нечто….велоспорт 00-х…..самое привлекательное было в нем, что люди типа Винокурова скажем так шли всегда «на все деньги» и если выигрывали, то нереально красиво….а если вставили в горе то намертво….и в этом был весь смак…Беттини, Састре, Ульрих, Вальверде, Канчелара, Цабель, Пантани чуть ранее….по мне дак это золотая эпоха вело….
Но не м
Но и конечно Курдюков…комментатор на все времена…смотреть три часа вело и слушать его интересные расказы по Евроспорту…это был космос
А еще турнир прогнозистов на евроспорте….блин воспоминания…..
Сверхчеловек.Давно слежу за Погги, сам занимаюсь велоспортом на любительском уровне, и кое-что понимаю.То, какие чудеса выносливости человеческого организма он выдает не поддаётся никакому объяснению.Это просто чудовище в обличии человека.
Например, 40 минут в гору 7,1 ватт на килограмм
Я, например умру после секунд 20-30, ну может 40 секунд продержу эту мощность
Или 1 минута 10 ватт на кг веса.
Это просто чудовищная мощность.
Кому интересно, что значат эти цифры, просто попробуйте хотя бы подержать 2,5-3 ватта на кг своего веса, минуту, другую…
ОтветLimonade
Сверхчеловек.Давно слежу за Погги, сам занимаюсь велоспортом на любительском уровне, и кое-что понимаю.То, какие чудеса выносливости человеческого организма он выдает не поддаётся никакому объяснению.Это просто чудовище в обличии человека. Например, 40 минут в гору 7,1 ватт на килограмм Я, например умру после секунд 20-30, ну может 40 секунд продержу эту мощность Или 1 минута 10 ватт на кг веса. Это просто чудовищная мощность. Кому интересно, что значат эти цифры, просто попробуйте хотя бы подержать 2,5-3 ватта на кг своего веса, минуту, другую…
Это вообще любого спорта касается. А уж спорта высших достижений и подавно. Тем более уникумов.
ОтветLimonade
Сверхчеловек.Давно слежу за Погги, сам занимаюсь велоспортом на любительском уровне, и кое-что понимаю.То, какие чудеса выносливости человеческого организма он выдает не поддаётся никакому объяснению.Это просто чудовище в обличии человека. Например, 40 минут в гору 7,1 ватт на килограмм Я, например умру после секунд 20-30, ну может 40 секунд продержу эту мощность Или 1 минута 10 ватт на кг веса. Это просто чудовищная мощность. Кому интересно, что значат эти цифры, просто попробуйте хотя бы подержать 2,5-3 ватта на кг своего веса, минуту, другую…
я думаю 6-ой Тур выиграть без проблем может
учитывая как он дурака валял на прошедшем (ладно, дель Торо на призы вывозил) и все равно всех вынес
Это было нечто….велоспорт 00-х…..самое привлекательное было в нем, что люди типа Винокурова скажем так шли всегда «на все деньги» и если выигрывали, то нереально красиво….а если вставили в горе то намертво….и в этом был весь смак…Беттини, Састре, Ульрих, Вальверде, Канчелара, Цабель, Пантани чуть ранее….по мне дак это золотая эпоха вело….
Но и конечно Курдюков…комментатор на все времена…смотреть три часа вело и слушать его интересные расказы по Евроспорту…это был космос
А еще турнир прогнозистов на евроспорте….блин воспоминания…..
И еще расскажу одну историю…по моему 2008 год…я лютый фанат вело, смотрю все гонки…нахожу в контакте Мишу Игнатьева (наш олимпийский чемпион и профик за Тинькоф кредит систем) пишу ему в контакте, что типа фанат его и буду в СПб…я сам из Северодвинска….он отвечает приезжай в СПб….я приезжаю, он приглашает в суши бар в 2008 меня ноум найма…два часа разговоров и перед уходом три пакета форму велоспорт…наверное тогда мне для счастья ничего не надо было….это был эмоциональный оргазм
ОтветPlosich
Это было нечто….велоспорт 00-х…..самое привлекательное было в нем, что люди типа Винокурова скажем так шли всегда «на все деньги» и если выигрывали, то нереально красиво….а если вставили в горе то намертво….и в этом был весь смак…Беттини, Састре, Ульрих, Вальверде, Канчелара, Цабель, Пантани чуть ранее….по мне дак это золотая эпоха вело…. Но и конечно Курдюков…комментатор на все времена…смотреть три часа вело и слушать его интересные расказы по Евроспорту…это был космос А еще турнир прогнозистов на евроспорте….блин воспоминания….. И еще расскажу одну историю…по моему 2008 год…я лютый фанат вело, смотрю все гонки…нахожу в контакте Мишу Игнатьева (наш олимпийский чемпион и профик за Тинькоф кредит систем) пишу ему в контакте, что типа фанат его и буду в СПб…я сам из Северодвинска….он отвечает приезжай в СПб….я приезжаю, он приглашает в суши бар в 2008 меня ноум найма…два часа разговоров и перед уходом три пакета форму велоспорт…наверное тогда мне для счастья ничего не надо было….это был эмоциональный оргазм
очень крутая история про Мишу Игнатьева!!! прям ВАУ!!!))
Я поражаюсь насколько спортивная страна Словения. Да горная, очень красивая. И очень маленькая. 2 с хвостиком миллиона человек и половина московской области по территории.
И теперь внимание. Один из лучших баскетболистов современности Йокич, лучший велосипедист мира Погачар. Лучший прыгун с трамплина и лучшая прыгунья- Приможи. Всем известный у нас Анже Копитар.
Скалолазание и рафтинг. Сборные команды.
Фантастическая эффективность
ОтветBat Stef
Я поражаюсь насколько спортивная страна Словения. Да горная, очень красивая. И очень маленькая. 2 с хвостиком миллиона человек и половина московской области по территории. И теперь внимание. Один из лучших баскетболистов современности Йокич, лучший велосипедист мира Погачар. Лучший прыгун с трамплина и лучшая прыгунья- Приможи. Всем известный у нас Анже Копитар. Скалолазание и рафтинг. Сборные команды. Фантастическая эффективность
Прыгуны - брат и сестра Домен и Ника Превц.
Прижоч это Роглич, бывший прыгун с трамплина, а теперь многократный чемпион Вуэльты.

А так да, Словения лучшая в плане КПД.
ОтветBat Stef
Я поражаюсь насколько спортивная страна Словения. Да горная, очень красивая. И очень маленькая. 2 с хвостиком миллиона человек и половина московской области по территории. И теперь внимание. Один из лучших баскетболистов современности Йокич, лучший велосипедист мира Погачар. Лучший прыгун с трамплина и лучшая прыгунья- Приможи. Всем известный у нас Анже Копитар. Скалолазание и рафтинг. Сборные команды. Фантастическая эффективность
Ну Йокич конечно друг Дончича, но от этого он не стал словенцем)
Просто, великий гонщик на многие поколения!
ОтветLennard
Просто, великий гонщик на многие поколения!
Ждя меня самый великий на Тур де Франс-Лэнс Армстронг.Это классика.Обвинения в допинге меня не волнуют,тогда весь Тур на допинге был.
ОтветСергей 427
Ждя меня самый великий на Тур де Франс-Лэнс Армстронг.Это классика.Обвинения в допинге меня не волнуют,тогда весь Тур на допинге был.
Какие обвинения? Ты вообще его книгу читал? Он сам в ней описал как всех обманывали с допингом. У него в организме крови меньше было чем веществ которые он вливал.
Классный 21й этап был, погачар , вантерпул круты.
Великий спортсмен. Не фанат велоспорта, но читал, что он в целом вносит разнообразие в гонках благодаря своей манере атаковать в неожиданный момент
Ответdimonivanov
Великий спортсмен. Не фанат велоспорта, но читал, что он в целом вносит разнообразие в гонках благодаря своей манере атаковать в неожиданный момент
Не такой и неожиданный. Если финиш на горе, то за минут 10 перед ним дает форсаж и уходит от всех, как от стоячих. Все победы у него такие.
Ответversus_
Не такой и неожиданный. Если финиш на горе, то за минут 10 перед ним дает форсаж и уходит от всех, как от стоячих. Все победы у него такие.
На Турмале в этом году всего 30 секунд Винегору привез, зато еще 40 накинул на спуске, и минуту с лишним на 20-километровом тягуне в конце этапа, считай мини-разделка на финише. И по сути этим этапом вопрос о победители на туре закрыл.
Тадей - машина, биоробот. Его тело как-будто создано для этого вида спорта. Окко молодцы за показ, для отдыха от ЧМ самое то, прекрасно идет фоном, особенно с комментарием Отара. Но я смотрел и Джиро этого года, и на мой вкус итальянский тур был более крут. Природа, достопримечательности, дороги, зрители и весь антураж, плюс постоянные отрывы в гонках сделали их более интересными.
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