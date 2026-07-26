Тадей Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс», повторив рекорд многодневки
Погачар в пятый раз выиграл многодневку «Тур де Франс», повторив рекорд гонки.
Словенский велогонщик Тадей Погачар в пятый раз стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс».
Ранее он выигрывал общий зачет «Тура» в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.
Погачар повторил рекорд «Тур де Франс» по этому показателю. Ранее подобного добивались бельгиец Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн, французы Жак Анкетиль и Бернар Ино.
27-летний Погачар имеет в активе также победу в генеральной классификации «Джиро д’Италия» (2024) и бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио в групповой гонке.
«Тур де Франс» прошел с 4 по 25 июля в 113-й раз в истории. Гонщики преодолели 21 этап.
«Это бесчеловечно и безумно». Лидеров «Тур де Франс» подняли среди ночи на допинг
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Для меня это велоспорт 00-х
Джиро смотрел конечно тоже , но именно ТДФ навсегда в сердце.. может потому что это было лето и каникулы и не было никаких забот? Хотя Вуэльту вообще терпеть не мог...
а вот сейчас вижу новость Погачар выиграл уже 5-й титул..и понимаю, что даже в глаза не видел этого чемпиона...
Ульрих, Армстронг...
Голос Курдюкова лучший в велоспорте!
Но не м
Но и конечно Курдюков…комментатор на все времена…смотреть три часа вело и слушать его интересные расказы по Евроспорту…это был космос
А еще турнир прогнозистов на евроспорте….блин воспоминания…..
Например, 40 минут в гору 7,1 ватт на килограмм
Я, например умру после секунд 20-30, ну может 40 секунд продержу эту мощность
Или 1 минута 10 ватт на кг веса.
Это просто чудовищная мощность.
Кому интересно, что значат эти цифры, просто попробуйте хотя бы подержать 2,5-3 ватта на кг своего веса, минуту, другую…
учитывая как он дурака валял на прошедшем (ладно, дель Торо на призы вывозил) и все равно всех вынес
Но и конечно Курдюков…комментатор на все времена…смотреть три часа вело и слушать его интересные расказы по Евроспорту…это был космос
А еще турнир прогнозистов на евроспорте….блин воспоминания…..
И еще расскажу одну историю…по моему 2008 год…я лютый фанат вело, смотрю все гонки…нахожу в контакте Мишу Игнатьева (наш олимпийский чемпион и профик за Тинькоф кредит систем) пишу ему в контакте, что типа фанат его и буду в СПб…я сам из Северодвинска….он отвечает приезжай в СПб….я приезжаю, он приглашает в суши бар в 2008 меня ноум найма…два часа разговоров и перед уходом три пакета форму велоспорт…наверное тогда мне для счастья ничего не надо было….это был эмоциональный оргазм
И теперь внимание. Один из лучших баскетболистов современности Йокич, лучший велосипедист мира Погачар. Лучший прыгун с трамплина и лучшая прыгунья- Приможи. Всем известный у нас Анже Копитар.
Скалолазание и рафтинг. Сборные команды.
Фантастическая эффективность
Прижоч это Роглич, бывший прыгун с трамплина, а теперь многократный чемпион Вуэльты.
А так да, Словения лучшая в плане КПД.