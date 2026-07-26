Тадей Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс», повторив рекорд многодневки

Погачар в пятый раз выиграл многодневку «Тур де Франс», повторив рекорд гонки.

Словенский велогонщик Тадей Погачар в пятый раз стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс».

Ранее он выигрывал общий зачет «Тура» в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.

Погачар повторил рекорд «Тур де Франс» по этому показателю. Ранее подобного добивались бельгиец Эдди Меркс , испанец Мигель Индурайн , французы Жак Анкетиль и Бернар Ино.

27-летний Погачар имеет в активе также победу в генеральной классификации «Джиро д’Италия» (2024) и бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио в групповой гонке.

«Тур де Франс » прошел с 4 по 25 июля в 113-й раз в истории. Гонщики преодолели 21 этап.

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