«Тур де Франс». 21-й этап. Ван дер Пул выиграл этап, Погачар победил в генеральной классификации

26 июля прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Маршрут сократили из-за лесных пожаров во Франции – гонщики проехали 89 км вместо запланированных 133 км.
«Тур де Франс-2026»
21-й этап
Париж
89 км
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Premier Tech) – 1.58,49
2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – то же время
3. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)
4. Макс Кантер (Германия, XDS Astana)
5. Олав Кой (Нидерланды, Decathlon CMA CGM)
6. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)
7. Рик Плюймерс (Нидерланды, Tudor Pro Cycling)
8. Энтони Терджис (Франция, TotalEnergies)
9. Милан Фретин (Бельгия, Cofidis)
10. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling Team)
11. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)
12. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)...
30. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)...
32. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe)...
47. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM)...
140. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG)
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 73.56,26
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,26
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 9,42
4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 11,56
5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 13,02
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 14,59
7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 17,48
8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 20,00
9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 29,28
10. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) – 33,21
11. Яннис Вуасар (Швейцария, Total Energies) – 38,02
12. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 56,37
13. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 1.02,23
14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 1.03,43
15. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1.23,28
А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
На месте болельщиков МВДП я бы поблагодарил Тадея, что тот работал наравне, иначе победы бы не видать)
Но я сомневаюсь, что злорадствуют болельщики Матея, скорее, хейтеры. А тупые хейтеры есть у любого великого спортсмена и даже великого человека , получается, каким является Погачар!)
МВДП с заслуженной победой!
В следующем году поедет за рекордным шестым.