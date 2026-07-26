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«Тур де Франс». 21-й этап. Ван дер Пул выиграл этап, Погачар победил в генеральной классификации
Тадей Погачар победил в общем зачете веломногодневки «Тур де Франс».

26 июля прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Маршрут сократили из-за лесных пожаров во Франции – гонщики проехали 89 км вместо запланированных 133 км.

«Тур де Франс-2026»

21-й этап

Париж

89 км

Профиль/Карта

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Premier Tech) – 1.58,49

2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – то же время

3. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)

4. Макс Кантер (Германия, XDS Astana)

5. Олав Кой (Нидерланды, Decathlon CMA CGM)

6. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

7. Рик Плюймерс (Нидерланды, Tudor Pro Cycling)

8. Энтони Терджис (Франция, TotalEnergies)

9. Милан Фретин (Бельгия, Cofidis)

10. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling Team)

11. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)

12. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)...

30. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)...

32. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe)...

47. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM)...

140. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) 

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 73.56,26

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,26

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 9,42

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 11,56

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 13,02

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 14,59

7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 17,48

8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 20,00

9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 29,28

10. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) – 33,21

11. Яннис Вуасар (Швейцария, Total Energies) – 38,02

12. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 56,37

13. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 1.02,23

14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 1.03,43

15. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1.23,28

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoТур де Франс
результаты
велошоссе
Маттиас Скельмосе
logoТадей Погачар
Исаак дель Торо
logoТомас Пидкок
Хуан Аюсо
Ричард Карапас
Джей Хиндли
Сепп Кусс
logoРемко Эвенепул
Ленни Мартинес
Поль Сейшас
Тобиас Халланд Йоханнессен

Комментарии

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вы серьезно радуетесь не победе МВДП, а то, что не выиграл величайший гонщик в истории велоспорта на непрофильной для себя дистанции?))
На месте болельщиков МВДП я бы поблагодарил Тадея, что тот работал наравне, иначе победы бы не видать)
Но я сомневаюсь, что злорадствуют болельщики Матея, скорее, хейтеры. А тупые хейтеры есть у любого великого спортсмена и даже великого человека , получается, каким является Погачар!)

МВДП с заслуженной победой!
ОтветМамонт Философ
вы серьезно радуетесь не победе МВДП, а то, что не выиграл величайший гонщик в истории велоспорта на непрофильной для себя дистанции?)) На месте болельщиков МВДП я бы поблагодарил Тадея, что тот работал наравне, иначе победы бы не видать) Но я сомневаюсь, что злорадствуют болельщики Матея, скорее, хейтеры. А тупые хейтеры есть у любого великого спортсмена и даже великого человека , получается, каким является Погачар!) МВДП с заслуженной победой!
Успокойся философ, оба имели шанс на победу и сработались великолепно, победил тот кто был более отдохнувшим в конце тура.
ОтветМамонт Философ
вы серьезно радуетесь не победе МВДП, а то, что не выиграл величайший гонщик в истории велоспорта на непрофильной для себя дистанции?)) На месте болельщиков МВДП я бы поблагодарил Тадея, что тот работал наравне, иначе победы бы не видать) Но я сомневаюсь, что злорадствуют болельщики Матея, скорее, хейтеры. А тупые хейтеры есть у любого великого спортсмена и даже великого человека , получается, каким является Погачар!) МВДП с заслуженной победой!
Конечно, это хейторы Тадея. Примерно те же, что и хейторы Синнера, Месси и далее по списку. С диванов классно хейтить. Уверена, что Матвей поблагодарит Тадея, они дружат. Увидим наверняка в комментах в Инсте.
Да как он чертяка выдержал, брависимо!
Старт в Париже, 6 кругов по Елисейским полям (спринт в начале 5-го), 3 подъема на Монмартр и через 10 км после последнего финиш.
Эпический финиш Матьё, выжал из себя всё, что мог, дотерпел. Великий спортсмен!
Эпичный финиш!🔥🔥🔥
Тадей официально стал пятым пятикратным.
В следующем году поедет за рекордным шестым.
ОтветЙенс Мустерманн
Тадей официально стал пятым пятикратным. В следующем году поедет за рекордным шестым.
Да, легенда! Но 3 победы разбазарил 😡
ОтветAnastasia Yarmysh
Да, легенда! Но 3 победы разбазарил 😡
Какие еще 3 победы?
Ну Матье, ну выдал сюжетик на последний этап. Отличная развязка, Монмартр превращает этап дружбы в шикарное зрелище
Самая красивая победа на этом Туре.
Браво МВДП
Поги буквально святой. На Турмале выиграл генералку, а дальше две недели помогал друзьям
ОтветDarkside Nation
Поги буквально святой. На Турмале выиграл генералку, а дальше две недели помогал друзьям
Вот точно, и тут развозящим поработал
ОтветAnastasia Yarmysh
Вот точно, и тут развозящим поработал
Ну уж не развозящим. Они в паре работали. Красиво ехали.
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