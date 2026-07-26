«Тур де Франс». 21-й этап. Ван дер Пул выиграл этап, Погачар победил в генеральной классификации

Тадей Погачар победил в общем зачете веломногодневки «Тур де Франс».

26 июля прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Маршрут сократили из-за лесных пожаров во Франции – гонщики проехали 89 км вместо запланированных 133 км.

«Тур де Франс-2026»

21-й этап

Париж

89 км

Профиль/Карта

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Premier Tech) – 1.58,49

2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – то же время

3. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)

4. Макс Кантер (Германия, XDS Astana)

5. Олав Кой (Нидерланды, Decathlon CMA CGM)

6. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

7. Рик Плюймерс (Нидерланды, Tudor Pro Cycling)

8. Энтони Терджис (Франция, TotalEnergies)

9. Милан Фретин (Бельгия, Cofidis)

10. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling Team)

11. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)

12. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)...

30. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)...

32. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe)...

47. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM)...

140. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG)

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 73.56,26

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,26

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 9,42

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 11,56

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 13,02

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 14,59

7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 17,48

8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 20,00

9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 29,28

10. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) – 33,21

11. Яннис Вуасар (Швейцария, Total Energies) – 38,02

12. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 56,37

13. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 1.02,23

14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 1.03,43

15. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1.23,28

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс» . Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.