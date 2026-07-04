«Тур де Франс». 1-й этап. Visma | Lease a Bike победили в командной гонке, Netcompany INEOS – 2-е, UAE Team Emirates – XRG – 3-и

4 июля в Барселоне прошел первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Visma | Lease a Bike победили в командной гонке с раздельным стартом.
«Тур де Франс»
1-й этап
Барселона, Испания
Командная гонка с раздельным стартом
19,6 км
1. Visma | Lease a Bike – 21.47,87
2. Netcompany INEOS – 0,08
3. UAE Team Emirates – XRG – 0,12
4. Lidl – Trek – 0,16
5. Red Bull – BORA – hansgrohe – 0,19
6. Decathlon CMA CGM – 0,39
7. Alpecin – Premier Tech – 0,39
8. Groupama – FDJ United – 0,41
9. Bahrain – Victorious – 0,47
10. Jayco AlUla – 0,51
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 21,47
2. Филиппо Ганна (Италия, Netcompany INEOS) – 0,08
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,12
4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 0,16
5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,19
6. Исаак Дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 0,26
7. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 0,28
8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,35
9. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) – 0,38
10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 0,39
А во - вторых ... Каким же днищем стал спортц . Какого только мусора сейчас нет на первой странице ! Куча никому не интересных , проходных " новостей" ... И - ни слова о Туре ... С пробитием дна , малоуважаемый спортц !
Этот Тур выглядит каноничным. Все легендарные точки и горы на месте. Даже старт/финиш в двух туристических европейских мекках.
Надеюсь и сама гонка выйдет легендарной.
Лушчего формата для стартового этапа и не придумать. Чаще бы так делали