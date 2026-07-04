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  4. «Тур де Франс». 1-й этап. Visma | Lease a Bike победили в командной гонке, Netcompany INEOS – 2-е, UAE Team Emirates – XRG – 3-и

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«Тур де Франс». 1-й этап. Visma | Lease a Bike победили в командной гонке, Netcompany INEOS – 2-е, UAE Team Emirates – XRG – 3-и
Visma | Lease a Bike победили в командной гонке на первом этапе «Тур де Франс».

4 июля в Барселоне прошел первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Visma | Lease a Bike победили в командной гонке с раздельным стартом.

«Тур де Франс»

1-й этап

Барселона, Испания

Командная гонка с раздельным стартом

19,6 км

Профиль/Карта

1. Visma | Lease a Bike – 21.47,87

2. Netcompany INEOS – 0,08

3. UAE Team Emirates – XRG – 0,12

4. Lidl – Trek – 0,16

5. Red Bull – BORA – hansgrohe – 0,19

6. Decathlon CMA CGM – 0,39

7. Alpecin – Premier Tech – 0,39

8. Groupama – FDJ United – 0,41

9. Bahrain – Victorious – 0,47

10. Jayco AlUla – 0,51

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 21,47

2. Филиппо Ганна (Италия, Netcompany INEOS) – 0,08

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,12

4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 0,16

5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,19

6. Исаак Дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 0,26

7. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 0,28

8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,35

9. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) – 0,38

10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 0,39

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoТур де Франс
logoТадей Погачар
logoРемко Эвенепул
logoЙонас Вингегор
Исаак дель Торо
logoТомас Пидкок
Яспер Филипсен
Матье ван дер Пул
Тобиас Халланд Йоханнессен
Маттео Йоргенсон
велошоссе
Маттиас Скельмосе
результаты
Флориан Липовиц
Тимен Аренсман
Ромен Грегуар
Брэндон Макналти
Дориан Годон
logoФилиппо Ганна
Хуан Аюсо
Тобиас Фосс

Комментарии

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Ничё се, опомнились.. А составы команд почему не были нам здесь предоставлены для обсуждения? Хорошо хоть не завтра после гонки бы объявились с результатами..😬
ОтветCube Litening C:68X
Ничё се, опомнились.. А составы команд почему не были нам здесь предоставлены для обсуждения? Хорошо хоть не завтра после гонки бы объявились с результатами..😬
есть десятки отличных ресурсов для обсуждения велоспорта, спортс ру не входит в их число, чего как в первый раз-то?
ОтветЕвгений Фабиянчук
есть десятки отличных ресурсов для обсуждения велоспорта, спортс ру не входит в их число, чего как в первый раз-то?
Составы всегда выкладывали, тоже удивлен что никаких новостей
Правила новые очень странные, по факту развозишь на финиш своего лучшего раздельщика, или даже горняка с финишем в гору (а он 17 км тупо сидит в последним колесом и экономит силы). С командной разделкой, где надо четверых сильных гонщиков минимум, это мало что имеет общего..
Поболеем за Тадея. Удачи ему.
ОтветАндрей Иванов
Поболеем за Тадея. Удачи ему.
Всегда!!. 😬👍
Во- первых , с отличной победой Йонаса ! Заслуженно !
А во - вторых ... Каким же днищем стал спортц . Какого только мусора сейчас нет на первой странице ! Куча никому не интересных , проходных " новостей" ... И - ни слова о Туре ... С пробитием дна , малоуважаемый спортц !
Три гонки в Испании пройдут, глянем, изменилось ли что в плане левачья..😬 Потом во Францию переберутся.
Редкий гость гранд-туров, ТТТ, нас посетил, интересно глянуть.
ОтветЙенс Мустерманн
Редкий гость гранд-туров, ТТТ, нас посетил, интересно глянуть.
Вся команда будет ехать, или только три человека? Должны будут выявить кто жёлтую майку наденет на завтрашний этап. 🤨
ОтветCube Litening C:68X
Вся команда будет ехать, или только три человека? Должны будут выявить кто жёлтую майку наденет на завтрашний этап. 🤨
Изменили правила, победитель будет определяться по индивидуальному результату, а не по лучшему 4-му в команде. Ремко сегодня в желтом будет.
Поехали!
Этот Тур выглядит каноничным. Все легендарные точки и горы на месте. Даже старт/финиш в двух туристических европейских мекках.

Надеюсь и сама гонка выйдет легендарной.
Курдюкову новый микрофон чтоли подогнали.. я аж сначала испугался что кто-то другой комментит
Ответpanda_07
Курдюкову новый микрофон чтоли подогнали.. я аж сначала испугался что кто-то другой комментит
Где вещает?
Интересный формат, хорошая погода и не надо стартовый протокол изучать - сразу всех представляют.

Лушчего формата для стартового этапа и не придумать. Чаще бы так делали
Рога живой нет?
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