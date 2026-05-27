«Джиро д’Италия». 17-й этап. Вальгрен победил, Лекнессунд – 2-й, Карузо – 3-й, Власов – 4-й
Датский велогонщик Михаэль Вальгрен выиграл 17-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов финишировал четвертым.
«Джиро д’Италия-2026»
17-й этап
Кассано-д’Адда – Андало
202 км
1. Михаэль Вальгрен (Дания, EF Education – EasyPost) – 4.41,33
2. Андреас Лекнессунд (Норвегия, Uno-X Mobility) – 0,03
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,06
4. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время
5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)
6. Игорь Аррьета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 0,14
7. Джанмарко Гарофоли (Италия, Soudal Quick-Step) – 0,52
8. Давид де ла Крус (Испания, Pinarello Q36.5) – 1,08
9. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) – 1,44
10. Марк Донован (Великобритания, Pinarello Q36.5)...
34. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 5,15
Общий зачет (после 16-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 66.57,14
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) – 4,03
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 4,27
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,00
5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 5,40
6. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 7,09
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 7,14
8. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 7,57
9. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 8,34
10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 9,20
11. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) – 9,44
12. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 10,03...
21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 39,51
