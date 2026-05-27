0

«Джиро д’Италия». 17-й этап. Вальгрен победил, Лекнессунд – 2-й, Карузо – 3-й, Власов – 4-й

Россиянин Власов занял 4-е место на 17-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».

Датский велогонщик Михаэль Вальгрен выиграл 17-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов финишировал четвертым.

«Джиро д’Италия-2026»

17-й этап

Кассано-д’Адда – Андало

202 км

Профиль/Карта

1. Михаэль Вальгрен (Дания, EF Education – EasyPost) – 4.41,33

2. Андреас Лекнессунд (Норвегия, Uno-X Mobility) – 0,03

3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,06

4. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время

5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)

6. Игорь Аррьета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 0,14

7. Джанмарко Гарофоли (Италия, Soudal Quick-Step) – 0,52

8. Давид де ла Крус (Испания, Pinarello Q36.5) – 1,08

9. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) – 1,44

10. Марк Донован (Великобритания, Pinarello Q36.5)...

34. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 5,15

Общий зачет (после 16-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 66.57,14

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) – 4,03

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 4,27

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,00

5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 5,40

6. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 7,09

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 7,14

8. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 7,57

9. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 8,34

10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 9,20

11. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) – 9,44

12. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 10,03...

21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 39,51

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoДжиро д'Италия
велошоссе
результаты
Бен О'Коннор
Майкл Сторер
Крис Харпер
Джей Хиндли
Феликс Галль
Афонсу Эулалиу
logoЙонас Вингегор
Дерек Джи
Тимен Аренсман
logoЭган Арли Берналь
logoАлександр Власов
Марк Донован
Дамиано Карузо
Давид де ла Крус
Андреас Лекнессунд
Михаэль Вальгрен
Эйнер Рубио
Хонатан Нарваэс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня Дания взяла реванш у Норвегии за вчерашний проигрыш.
Скандинав из Дании всех обманул.
ОтветCube Litening C:68X
Скандинав из Дании всех обманул.
Было бы странно увидеть скандинава не из Дании)
ОтветShock In
Было бы странно увидеть скандинава не из Дании)
Не, там ещё за ним один ехал, но не из Дании. 😁
Власов чет совсем мышей не ловит.
Примерно с 13 до 4 км до финиша Власов раз 10 назад на Карузо и остальных смотрел, взывая к совести, в это же время Рубио от отчаяния в сторону рюкзака уже машет рукой. К чести старика Карузо - он хотя бы иногда включался, остальные двое положили болт. Уехал бы Власов с Рубио и не было печали. Ну а так - типичный мотальщик головой "ну не могу я работать, че пристал", выиграл этап. Интересно, что скажет Рубио победителю после награждения
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Джиро д’Италия». 16-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й
26 мая, 15:04
«Джиро д’Италия». 15-й этап. Лавик победил, Маэстри – 2-й, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете
24 мая, 15:39
«Джиро д’Италия». 14-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й
23 мая, 15:40
Рекомендуем
Главные новости
«Джиро д’Италия». 19-й этап. Гонщики проедут королевский горный маршрут длиной 151 км с подъемом высшей категории
вчера, 23:53
«Джиро д’Италия». 18-й этап. Манье победил, Замбанини – 2-й, Милан – 3-й, Власов – 15-й
вчера, 15:44
Слюсарева о спортсменах в политике: «Всегда можно кого-то критиковать с дивана, но смысл это обсуждать? Мы что-то меняем, стараемся делать жизнь лучше, комфортнее»
27 мая, 20:23
Глава ФВСР Сиенко: «Безостановочно работаем над снятием санкций с наших спортсменов, находимся в диалогах. Результат будет зависеть от внешней политики»
27 мая, 12:42
Олег Сиенко единогласно избран на пост президента Федерации велосипедного спорта России
27 мая, 10:57
«Джиро д’Италия». 16-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й
26 мая, 15:04
Главы ФВСР о возвращении флага: «UCI наиболее лояльно трактовал ограничения. Мы рассчитываем, что в ближайшее время у велосипедистов будет прогресс»
25 мая, 14:49
«Джиро д’Италия». 15-й этап. Лавик победил, Маэстри – 2-й, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете
24 мая, 15:39
Велогонщик Новиков о нейтральном статусе: «Подавал документы, но не все так просто. На две заявки никто не ответил»
23 мая, 19:15
«Джиро д’Италия». 14-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й
23 мая, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем