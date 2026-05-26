«Джиро д’Италия». 16-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й
Датский велогонщик Йонас Вингегор победил на 16-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
16-й этап
Беллинцона – Кари
113 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2.57,40
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) – 1,09
3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,11
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 1,14
5. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 1,18
6. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 1,34
7. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) – 2,04
8. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 2,18
9. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 2,55
10. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets) – 3,04
11. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – то же время
12. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 3,17...
30. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,19
Общий зачет (после 16-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 62.10,26
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 4,03
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 4,27
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 5,00
5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 5,40
6. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 7,09
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 7,14
8. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 7,57
9. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 9,20
10. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 9,44
11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 10,03
12. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 11,19...
20. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 45,00
Имхо, кажется Поги будет все-таки сильнее Вини.