0

«Джиро д’Италия». 16-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й

Йонас Вингегор выиграл 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Датский велогонщик Йонас Вингегор победил на 16-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия-2026»

16-й этап

Беллинцона – Кари

113 км

Профиль/Карта

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2.57,40

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) – 1,09

3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,11

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 1,14

5. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 1,18

6. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) – 1,34

7. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) – 2,04

8. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 2,18

9. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 2,55

10. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets) – 3,04

11. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – то же время

12. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 3,17...

30. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,19

Общий зачет (после 16-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 62.10,26

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 4,03

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 4,27

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 5,00

5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 5,40

6. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 7,09

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 7,14

8. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 7,57

9. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 9,20

10. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 9,44

11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 10,03

12. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 11,19...

20. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 45,00

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoДжиро д'Италия
logoЙонас Вингегор
Бен Херманс
Джей Хиндли
Бен О'Коннор
logoЭган Арли Берналь
Давид де ла Крус
logoАлександр Власов
результаты
Дерек Джи
Крис Харпер
Тимен Аренсман
Майкл Сторер
Феликс Галль
Афонсу Эулалиу
велошоссе
logoВаут Пулс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пеллиццари прямо жестко поплохело.
Очередной рекорд восхождения на гору пал под натиском Вингегора
Пиганцоли молодчина, будет еще расти и развиваться, будущая надежда итальянцев на генералку.
А говорили, что у Галла нет финишного рывка. Аренсман и Хиндли теперь иного мнения
ОтветОранжевый штурм
А говорили, что у Галла нет финишного рывка. Аренсман и Хиндли теперь иного мнения
Но вечно второй, вечно молодой.
Вот если Джей Хиндли на троечку настроился,то сегодня самое время подергать,а Боре и Власову ему помочь как следует.
Ну осталось понять, успеет винегрет к туру отдохнуть? А подскажите, Рогла поедет тур или нет?
ОтветУдарв
Ну осталось понять, успеет винегрет к туру отдохнуть? А подскажите, Рогла поедет тур или нет?
Нет, он готовится к Вуэльте, хочет пятую взять, что будет рекордом (Ремко и Липовиц будут лидерами Боры).
ОтветPink Floyd1276
Нет, он готовится к Вуэльте, хочет пятую взять, что будет рекордом (Ремко и Липовиц будут лидерами Боры).
Печалька
"Малья роса" (Вингегор) помчалась забирать этап
Датчанина опять понесло.
Пеллиццари выгорел сегодня, из десятки выпал.
Ох как же хочется посмотреть на Винигора и Погачара на одном турнире, но увы как будто избегают друг друга.
Имхо, кажется Поги будет все-таки сильнее Вини.
Ответdenvaskar
Ох как же хочется посмотреть на Винигора и Погачара на одном турнире, но увы как будто избегают друг друга. Имхо, кажется Поги будет все-таки сильнее Вини.
а чем в прошлом году ТДФ не зашел? вполне себе вместе погоняли
Велоспорт в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Джиро д’Италия». 19-й этап. Гонщики проедут королевский горный маршрут длиной 151 км с подъемом высшей категории
вчера, 23:53
«Джиро д’Италия». 18-й этап. Манье победил, Замбанини – 2-й, Милан – 3-й, Власов – 15-й
вчера, 15:44
Слюсарева о спортсменах в политике: «Всегда можно кого-то критиковать с дивана, но смысл это обсуждать? Мы что-то меняем, стараемся делать жизнь лучше, комфортнее»
27 мая, 20:23
«Джиро д’Италия». 17-й этап. Вальгрен победил, Лекнессунд – 2-й, Карузо – 3-й, Власов – 4-й
27 мая, 15:16
Глава ФВСР Сиенко: «Безостановочно работаем над снятием санкций с наших спортсменов, находимся в диалогах. Результат будет зависеть от внешней политики»
27 мая, 12:42
Олег Сиенко единогласно избран на пост президента Федерации велосипедного спорта России
27 мая, 10:57
Главы ФВСР о возвращении флага: «UCI наиболее лояльно трактовал ограничения. Мы рассчитываем, что в ближайшее время у велосипедистов будет прогресс»
25 мая, 14:49
«Джиро д’Италия». 15-й этап. Лавик победил, Маэстри – 2-й, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете
24 мая, 15:39
Велогонщик Новиков о нейтральном статусе: «Подавал документы, но не все так просто. На две заявки никто не ответил»
23 мая, 19:15
«Джиро д’Италия». 14-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й
23 мая, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем