«Джиро д’Италия». 15-й этап. Лавик победил, Маэстри – 2-й, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете

Фредрик Лавик выиграл 15-й этап многодневки «Джиро д’Италия».

Норвежский гонщик Фредрик Дверснес Лавик одержал победу на 15-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». 

«Джиро д’Италия-2026»

15-й этап

Вогера – Милан

157 км

Профиль/Карта

1. Фредрик Дверснес Лавик (Норвегия, Uno-X Mobility) — 3.03,18

2. Мирко Маэстри (Италия, Polti VisitMalta) — то же время

3. Мартин Марчеллуси (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

4. Маттиа Баис (Италия, Polti VisitMalta)

5. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 0,57

6. Дилан Груневеген (Нидерланды, Unibet Rose Rockets)

7. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Decathlon CMA CGM)

8. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling)

9. Поль Пенхоэ (Франция, Groupama – FDJ United)

10. Лука Моццато (Италия, Tudor Pro Cycling)

11. Маттео Малучелли (Италия, XDS Astana)

12. Джованни Лонарди (Италия, Polti VisitMalta)

13. Робин Фруадево (Швейцария, Tudor Pro Cycling)

14. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) — 0,57

15. Паскаль Акерман (Германия, Jayco AlUla)...

108. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Общий зачет

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 59,12,56

2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 2,26

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,50

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 3,03

5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,43

6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,22

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 4,46

8. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 5,22

9. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 5,41

10. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 6,13

11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 6,58

12. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 7,30

13. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 7,58

14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) — 8,49

15. Давид де ла Крус (Испания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 9,09...

25. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 32,31

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чем мне нравится эта Джира (среди прочего) - что она конкретно так водит по губам паркетным спринтерам. по сути только болгарская часть была отдана им на откуп, на остальных этапах пелотон так работает, что эти тяжеловесы ловят по 10 минут на холмиках 4 категории🤣 сегодня этап вроде чисто под паркетников, тем интереснее будет притопить за отрыв, каким бы он ни был
Евгений Фабиянчук
чем мне нравится эта Джира (среди прочего) - что она конкретно так водит по губам паркетным спринтерам. по сути только болгарская часть была отдана им на откуп, на остальных этапах пелотон так работает, что эти тяжеловесы ловят по 10 минут на холмиках 4 категории🤣 сегодня этап вроде чисто под паркетников, тем интереснее будет притопить за отрыв, каким бы он ни был
Евгений, вы тоже как и я и в теннис и в вело)
Евгений Фабиянчук
чем мне нравится эта Джира (среди прочего) - что она конкретно так водит по губам паркетным спринтерам. по сути только болгарская часть была отдана им на откуп, на остальных этапах пелотон так работает, что эти тяжеловесы ловят по 10 минут на холмиках 4 категории🤣 сегодня этап вроде чисто под паркетников, тем интереснее будет притопить за отрыв, каким бы он ни был
Чем мне эта "Джира" не нравится, так это тем, что по сути нет звезд в борьбе за генерал, и это самый легкий Гран-Тур для Винегора. Ему самому даже делать ничего не надо - единственная команда, которая тут едет на генерал - его. Остальные ищут щастья в отрывах. И когда твой основной "конкурент" даже не пытается тебя преследовать и отвечать на атаку, это говорит о многом.
Лоооол, спринтеры идут лесом
Джиро для спринтеров?
Ха-ха, Джиро для отрывов!
Вся интрига вертится вокруг темы выиграет ли Милан в Милане?
Но настоящая интрига умерла в феврале.
Милан выиграл в Париже в 2024, а Пэрис в Милане 2026 выиграть не смог, только бронза. :)
С детства за отрыв! )) сегодня был величайший фэйл для спринтерских команд )
Всегда болел за Йонгегора. Но как Вингегор пролюбил майку и куда он вообще делся?
Великая Норвегия и тут блещет.
Весело, конечно - макаронники все сделали для того, чтобы их обожаемый Милан выиграл в Милане, а в итоге такой облом. Тоже бережет силы к Туру, как и Виноград?

Лидл Трэк команда года, конечно, зато выбивать нейтрализацию горазды.
With 51,063 kph, this was the second-fastest road stage in Giro’s history, behind the 51,234 kph recorded in the Matera – Brindisi of 2020, won by Arnaud Demare.
Хорошо отрыв поскоростил.
