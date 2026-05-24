«Джиро д’Италия». 15-й этап. Лавик победил, Маэстри – 2-й, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете
Норвежский гонщик Фредрик Дверснес Лавик одержал победу на 15-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
15-й этап
Вогера – Милан
157 км
1. Фредрик Дверснес Лавик (Норвегия, Uno-X Mobility) — 3.03,18
2. Мирко Маэстри (Италия, Polti VisitMalta) — то же время
3. Мартин Марчеллуси (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
4. Маттиа Баис (Италия, Polti VisitMalta)
5. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 0,57
6. Дилан Груневеген (Нидерланды, Unibet Rose Rockets)
7. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Decathlon CMA CGM)
8. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling)
9. Поль Пенхоэ (Франция, Groupama – FDJ United)
10. Лука Моццато (Италия, Tudor Pro Cycling)
11. Маттео Малучелли (Италия, XDS Astana)
12. Джованни Лонарди (Италия, Polti VisitMalta)
13. Робин Фруадево (Швейцария, Tudor Pro Cycling)
14. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) — 0,57
15. Паскаль Акерман (Германия, Jayco AlUla)...
108. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Общий зачет
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 59,12,56
2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 2,26
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,50
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 3,03
5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,43
6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,22
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 4,46
8. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 5,22
9. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 5,41
10. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 6,13
11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 6,58
12. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 7,30
13. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 7,58
14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) — 8,49
15. Давид де ла Крус (Испания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 9,09...
25. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 32,31
Ха-ха, Джиро для отрывов!
Но настоящая интрига умерла в феврале.
Милан выиграл в Париже в 2024, а Пэрис в Милане 2026 выиграть не смог, только бронза. :)
Лидл Трэк команда года, конечно, зато выбивать нейтрализацию горазды.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Хорошо отрыв поскоростил.