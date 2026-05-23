«Джиро д’Италия». 14-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й
23 мая прошел 14-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Датчанин Йонас Вингегор выиграл гонку и возглавил общий зачет.
«Джиро д’Италия-2026»
14-й этап
Аоста – Пила
133 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 3.53,01
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 0,49
3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,58
4. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 1,03
5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — то же время
6. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 1,23
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 1,35
8. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets) — 2,08
9. Ян Хирт (Чехия, NSN Cycling)
10. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS)
11. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)
12. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 2,24
13. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 2,30
14. Зепп Касс (США, Visma | Lease a Bike) — 2,46
15. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 2,49...
20. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,45
Общий зачет (после 14-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 56.08,41
2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 2,26
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,50
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 3,03
5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,43
6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,22
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 4,46
8. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 5,22
9. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 5,41
10. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 6,13
11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 6,58
12. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 7,30
13. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 7,58
14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) — 8,49...
25. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 32,31
Виртуально уже 10.