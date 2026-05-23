«Джиро д’Италия». 14-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й

23 мая прошел 14-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Датчанин Йонас Вингегор выиграл гонку и возглавил общий зачет.

«Джиро д’Италия-2026»

14-й этап

Аоста – Пила

133 км

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 3.53,01

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 0,49

3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,58

4. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 1,03

5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — то же время

6. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 1,23

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 1,35

8. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets) — 2,08

9. Ян Хирт (Чехия, NSN Cycling)

10. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) 

11. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)

12. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 2,24

13. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 2,30

14. Зепп Касс (США, Visma | Lease a Bike) — 2,46

15. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 2,49...

20. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,45

Общий зачет (после 14-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 56.08,41

2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 2,26

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,50

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 3,03

5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,43

6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,22

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 4,46

8. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 5,22

9. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 5,41

10. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 6,13

11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 6,58

12. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 7,30

13. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 7,58

14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) — 8,49...

25. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 32,31

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
Королевский этап - посмотрим, если наконец-то Йованас заберет розовую, такие горки он любит, но и хочется верить, что поклонники велоспорта вернуться на ветку ради такого зрелища.
ОтветPink Floyd1276
Мне кажется многие болельщики стали вести себя как и я, специально не узнаешь результат, а вечером садишься и комфортно смотришь. С повторами, с перемотками, с пивком) И на ветку спортса только потом заходишь.. Но сегодня суббота, может гляну и в прямом)
ОтветPink Floyd1276
Дай знать, когда будет этап Гавия-Стельвио-Мортироло. Не вернемся мы смотреть на неконкурентную возню в среднегорье.
Попрощались с Эулалио.
Пиганцоли неплохо поднимется в общем зачёте.
Виртуально уже 10.
В борьбе за второе-третье место будет весело.
За последние годы, на всех гранд-турах, приходится довольствоваться лишь этим.
Италия красивая страна
Пиганцоли развёз Вингегора и Йонас пошёл. Галл не ответил.
Пиганцоли по пути Куса пойдёт и возьмёт грандтур.
Будет лидером в следующем году на Джиро - наконец-то может увидим итальянскую победу после Нибали.
Пиганцоли против Пелиццари)
Ещё один рекорд восхождения не просто превзойдён, а уничтожен.
Розовый еще держится, но язык уже высунут.
В пелотоне всего 25 человек
«Джиро д'Италия». 15-й этап. Лавик победил, Маэстри – 2-й, Йонгегор сохранил лидерство в общем зачете
сегодня, 15:39
сегодня, 15:39
Велогонщик Новиков о нейтральном статусе: «Подавал документы, но не все так просто. На две заявки никто не ответил»
вчера, 19:15
вчера, 19:15
«Джиро д'Италия». 13-й этап. Беттиоль победил, Лекнессен – 2-й, Стюйвен – 3-й
22 мая, 15:40
22 мая, 15:40
UCI может рассмотреть допуск российских велогонщиков с флагом в начале июня
22 мая, 07:34
22 мая, 07:34
«Джиро д'Италия». 12-й этап. Сегарт победил, Артс – 2-й, Сильва – 3-й, Эулалиу продолжает лидировать в общем зачет
21 мая, 16:01
21 мая, 16:01
«Джиро д'Италия». 11-й этап. Нарваэс победил, Мас – 2-й, Улисси – 3-й, Власов – 5-й
20 мая, 15:32
20 мая, 15:32
«Джиро д'Италия». 10-й этап. Ганна выиграл «разделку», Аренсман – 2-й, Каванья – 3-й, Власов – 58-й
19 мая, 15:35
19 мая, 15:35
Предприниматель Олег Сиенко стал единственным кандидатом на пост главы Федерации велосипедного спорта России
18 мая, 14:17
18 мая, 14:17
«Джиро д'Италия». 9-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Пиганцоли – 3-й, Эулалиу продолжает возглавлять общий зачет
17 мая, 15:25
17 мая, 15:25
«Джиро д'Италия». 8-й этап. Нарваэс победил, Лекнессунд – 2-й, Хьетта – 3-й, Эулалиу продолжает лидировать в общем зачете
16 мая, 15:26
16 мая, 15:26
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
