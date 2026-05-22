UCI может рассмотреть допуск российских велогонщиков с флагом в начале июня

Допуск российских велогонщиков с флагом могут рассмотреть в начале июня.

Вопрос допуска российских велогонщиков на международные старты под флагом и с гимном страны могут рассмотреть на ближайшем заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI).

Об этом сообщил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидулин.

«Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску были даны для всех спортивных федераций, и некоторые из них уже приняли соответствующие решения. Международный союз велосипедистов этого еще не сделал, но мы рассчитываем, что что-то должно произойти.

Самое ближайшее, когда все может случиться, это начало июня, когда будет проводиться очередное заседание руководящего комитета UCI. Возможно, решение будет принято там», – сказал Хамидулин.