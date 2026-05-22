«Джиро д’Италия». 13-й этап. Беттиоль победил, Лекнессен – 2-й, Стюйвен – 3-й

«Джиро д’Италия-2026»

13-й этап

Алессандрия – Вербания

189 км

1. Альберто Беттиоль (Италия, XDS Astana) — 3.51,33

2. Андреас Лекнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,26

3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,44

4. Микаэль Вальгрен (Дания, EF Education – EasyPost) — 0,44

5. Марк Донован (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cyclingm) — 0,44

6. Джош Кенч (Новая Зеландия, Groupama – FDJ United) — 0,44

7. Миккель Бьерг (Дания, UAE Team Emirates – XRG) — 1,33

8. Франческо Бузатто (Италия, Alpecin – Premier Tech) — 1,35

9. Маркус Хоэльгор (Норвегия, Uno-X Mobility) — 1,35

10. Диего Пабло Севилья (Испания, Polti VisitMalta) — 1,35

11. Ларри Уорбасс (США, Tudor Pro Cycling Team) — 1,35

12. Мирко Маэстри (Италия, Polti VisitMalta) — 1,48

13. Тон Артс (Бельгия, Lotto Intermarché) — 1,48

14. Аксель Юэнс (Франция, Groupama – FDJ United) — 3,45

15. Йохан Якобс (Швейцария, Groupama – FDJ United) — 4,13...

74. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 19,31

Общий зачет (после 13-го этапа)

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 52.15,17

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 0,33

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 2,03

4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,30

5. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 2,50

6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,12

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 3,34

8. Дерек Джи-Уэст (Канада, Lidl – Trek) — 3,40

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,42

10. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 4,15

11. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 4,20

12. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 4,51

13. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 5,33

14. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 5,45

15. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) — 6,17...

28. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 29,09

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
