«Джиро д’Италия». 13-й этап. Беттиоль победил, Лекнессен – 2-й, Стюйвен – 3-й
Итальянский гонщик Альберто Беттиоль одержал победу на 13-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
13-й этап
Алессандрия – Вербания
189 км
1. Альберто Беттиоль (Италия, XDS Astana) — 3.51,33
2. Андреас Лекнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,26
3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,44
4. Микаэль Вальгрен (Дания, EF Education – EasyPost) — 0,44
5. Марк Донован (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cyclingm) — 0,44
6. Джош Кенч (Новая Зеландия, Groupama – FDJ United) — 0,44
7. Миккель Бьерг (Дания, UAE Team Emirates – XRG) — 1,33
8. Франческо Бузатто (Италия, Alpecin – Premier Tech) — 1,35
9. Маркус Хоэльгор (Норвегия, Uno-X Mobility) — 1,35
10. Диего Пабло Севилья (Испания, Polti VisitMalta) — 1,35
11. Ларри Уорбасс (США, Tudor Pro Cycling Team) — 1,35
12. Мирко Маэстри (Италия, Polti VisitMalta) — 1,48
13. Тон Артс (Бельгия, Lotto Intermarché) — 1,48
14. Аксель Юэнс (Франция, Groupama – FDJ United) — 3,45
15. Йохан Якобс (Швейцария, Groupama – FDJ United) — 4,13...
74. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 19,31
Общий зачет (после 13-го этапа)
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 52.15,17
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 0,33
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 2,03
4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,30
5. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 2,50
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,12
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 3,34
8. Дерек Джи-Уэст (Канада, Lidl – Trek) — 3,40
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,42
10. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 4,15
11. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 4,20
12. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 4,51
13. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 5,33
14. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 5,45
15. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) — 6,17...
28. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 29,09
Комментарии