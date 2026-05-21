«Джиро д’Италия». 12-й этап. Сегарт победил, Артс – 2-й, Сильва – 3-й, Эулалиу продолжает лидировать в общем зачет
Бельгийский гонщик Алек Сегарт одержал победу на 12-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
12-й этап
Империя – Нови-Лигуре
175 км
1. Алек Сегарт (Бельгия, Bahrain – Victorious) — 3.53,00
2. Тун Артс (Бельгия, Lotto Intermarché) — 0,03
3. Гильермо Томас Сильва (Уругвай, XDS Astana)
4. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling )
5. Яспер Стейвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)
6. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar)
7. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost)
8. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG)
9. Эдоардо Дзамбанини (Италия, Bahrain – Victorious)
10. Сакариас Коллер Леланд (Норвегия, Uno-X Mobility)
11. Давид Гонсалес (Испания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling)
12. Франческо Бусатто (Италия, Alpecin – Premier Tech)
13. Оливер Насен (Бельгия, Decathlon CMA CGM)
14. Мик ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe)
15. Андреа Мифсуд (Франция, Polti VisitMalta)...
93. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,57
Общий зачет
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 48.10,38
2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 0,33
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 2,03
4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,30
5. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 2,50
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,12
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 3,34
8. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 3,40
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,42
10. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling ) — 4,15
11. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 4,20
12. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 4,51
13. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 4,54
14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 5,33
15. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 5,45...
28. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 22,44
