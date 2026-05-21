«Джиро д’Италия». 12-й этап. Сегарт победил, Артс – 2-й, Сильва – 3-й, Эулалиу продолжает лидировать в общем зачет

Бельгийский гонщик Алек Сегарт одержал победу на 12-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия-2026»

12-й этап

Империя – Нови-Лигуре

175 км

1. Алек Сегарт (Бельгия, Bahrain – Victorious) — 3.53,00

2. Тун Артс (Бельгия, Lotto Intermarché) — 0,03

3. Гильермо Томас Сильва (Уругвай, XDS Astana)

4. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling )

5. Яспер Стейвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)

6. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar)

7. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost)

8. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG)

9. Эдоардо Дзамбанини (Италия, Bahrain – Victorious)

10. Сакариас Коллер Леланд (Норвегия, Uno-X Mobility)

11. Давид Гонсалес (Испания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling)

12. Франческо Бусатто (Италия, Alpecin – Premier Tech)

13. Оливер Насен (Бельгия, Decathlon CMA CGM)

14. Мик ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe)

15. Андреа Мифсуд (Франция, Polti VisitMalta)...

93. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,57

Общий зачет

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 48.10,38

2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 0,33

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 2,03

4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,30

5. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 2,50

6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,12

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 3,34

8. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) — 3,40

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,42

10. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling ) — 4,15

11. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 4,20

12. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 4,51

13. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 4,54

14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 5,33

15. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 5,45...

28. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 22,44

Кто подскажет сегодня горы будут? Или спринт гонка
ОтветM.Essien
На сотом километре связочка 3+3 (11км x 4% + 5км x 5,5%) потом спуск и условные 30 километров плоскача до финиша
ОтветShock In
Спасибо
Обманул пелотон/спринтеров - красиво выиграл, молодчина.
А чего за Джира без HC? Для тех, кто не сможет?
ОтветRf
В следующую пятницу будет.
ОтветЙенс Мустерманн
1-2?! Что за смех такой...
Рекомендуем