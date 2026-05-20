«Джиро д’Италия». 11-й этап. Нарваэс победил, Мас – 2-й, Улисси – 3-й, Власов – 5-й
Представитель Эквадора Хонатан Нарваэс выиграл 11-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов финишировал пятым.
«Джиро д’Италия-2026»
11-й этап
Поркари – Кьявари
195 км
1. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) – 4.33,43
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – то же время
3. Диего Улисси (Италия, XDS Astana) – 0,11
4. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5)
5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
6. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) – 1,13
7. Людовико Крещоли (Италия, Polti VisitMalta) – 1,15
8. Симоне Гвальди (Италия, Lotto Intermarché) – 2,17
9. Уоррен Баргиль (Франция, Picnic PostNL) – 2,19
10. Андреа Ракканьи Новьеро (Италия, Soudal Quick-Step)...
32. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 3,24
33. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious)
Общий зачет (после 11-го этапа)
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 44.17,41
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,27
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 1,57
4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) – 2,24
5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 2,48
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,06
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 3,28
8. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 3,34
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,36
10. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5) – 4,09...
24. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,44
А то включил на днях, а там Кондрашов. Нет ничего более залипательного, чем слушать его комментарии к велоспорту.