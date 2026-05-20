«Джиро д’Италия». 11-й этап. Нарваэс победил, Мас – 2-й, Улисси – 3-й, Власов – 5-й

Представитель Эквадора Хонатан Нарваэс выиграл 11-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов финишировал пятым.

«Джиро д’Италия-2026»

11-й этап

Поркари – Кьявари

195 км

1. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) – 4.33,43

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – то же время

3. Диего Улисси (Италия, XDS Astana) – 0,11

4. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5)

5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

6. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) – 1,13

7. Людовико Крещоли (Италия, Polti VisitMalta) – 1,15

8. Симоне Гвальди (Италия, Lotto Intermarché) – 2,17

9. Уоррен Баргиль (Франция, Picnic PostNL) – 2,19

10. Андреа Ракканьи Новьеро (Италия, Soudal Quick-Step)...

32. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 3,24

33. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious)

Общий зачет (после 11-го этапа)

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 44.17,41

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 0,27

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 1,57

4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) – 2,24

5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 2,48

6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,06

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) – 3,28

8. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 3,34

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,36

10. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5) – 4,09...

24. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,44