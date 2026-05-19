«Джиро д’Италия». 10-й этап. Ганна выиграл «разделку», Аренсман – 2-й, Каванья – 3-й, Власов – 58-й
Итальянец Филиппо Ганна победил на 10-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
10-й этап
Виареджа – Масса
42 км
1. Филиппо Ганна (Италия, Netcompany INEOS) – 45,43
2. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 1,54
3. Реми Каванья (Франция, Groupama – FDJ United) – 1,59
4. Сьорд Бакс (Нидерланды, Pinarello Q36.5) – 2,04
5. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 2,16
6. Макс Вальшайд (Германия, Lidl – Trek) – 2,17
7. Йохан Прайс-Петерсен (Дания, Alpecin – Premier Tech) – 2,29
8. Миккель Бьерг (Дания, UAE Team Emirates – XRG) – 2,33
9. Лоренцо Милези (Италия, Movistar) – 2,40
10. Никлас Ларсен (Дания, Unibet Rose Rockets) – 2,42...
13. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 3,00...
41. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 4,57...
58. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,46
Общий зачет (после 10-го этапа)
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 39.40,34
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 0,27
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 1,57
4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,24
5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 2,48
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,06
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 3,28
8. Дерек Джи (Канада, Lidl – Trek) – 3,34
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 3,36
10. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) – 4,16...
27. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 13,57
17:07 Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull-Bora-hansgrohe
17:10 Ben O’Connor (Aus) Jayco AlUla
17:13 Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro Cycling
17:16 Thymen Arensman (Ned) Netcompany-Ineos
17:19 Christian Scaroni (Ita) XDS-Astana
17:22 Jai Hindley (Aus) Red Bull-Bora-hansgrohe
17:25 Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM
17:28 Jonas Vingegaard (Den) Visma-Lease a Bike
17:31 Afonso Eulálio (Por) Bahrain-Victorious
Время московское. Последние 15 с интервалами 3 минуты.