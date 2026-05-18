Предприниматель Олег Сиенко стал единственным кандидатом на пост главы Федерации велосипедного спорта России

Предприниматель Сиенко возглавит Федерацию велоспорта России.

Вице-президент «Русской медной компании» Олег Сиенко стал единственным кандидатом на пост главы Федерации велосипедного спорта России.

Внеочередная конференция ФВСР, на которой будет избран новый президент, пройдет 27 мая. С 2024 года федерацию возглавлял Юрий Кучерявый, он подал в отставку.

Сиенко, которому сейчас 60 лет, уже возглавлял Федерацию велоспорта России с 2008 по 2010 год.