  • «Джиро д’Италия». 9-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Пиганцоли – 3-й, Эулалиу продолжает возглавлять общий зачет
Йонас Вингегор выиграл девятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

17 мая прошел девятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2026». Победу одержал датчанин Йонас Вингегор. 

«Джиро д’Италия-2026»

9-й этап

Червия – Корно алле Скале

184 км

Профиль/Карта

1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 4.20,21

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 0,12

3. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 0,34

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — то же время

5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 0,41

6. Дерек Джи-Уэст (Канада, Lidl – Trek) — 0,46

7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) 

8. Зепп Касс (США, Visma | Lease a Bike) 

9. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,50

10. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) — 0,57

11. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 1,06... 

18. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 1,12...

22. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 1,28...

29. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,15

Общий зачет (после 9-го этапа)

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 38.49,44

2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 2,24

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,59

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,32

5. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 4,43

6. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 5,00

7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 5,01

8. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 5,03

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 5,15

10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 5,20...

27. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 13,08

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Итальянцы разочаровывают - не видно пока наследника Нибали.
Прекрасная первая неделя Джиро.На удивление прекрасная.
Наконец хоть какая-то борьба с участием одного из киборгов есть, уже смотреть куда интереснее
Физический было больно смотреть раз за разом на Галя, оборачивающегося на Йонаса и видеть его молчание. Я отказы от девушек воспринимал менее болезненно, чем желание Феликса смениться.))
Атаковать будут или как?
Будут, на финише.
Опять Галя, хорош.
Не знаю, что там Мамучашвили так двигал 9 этап, особой раздачи мы не увидели. Афонсо красавец!
Зато четко увидели тройку в Милане сегодня.Винигрет-Галь-Хиндли.
Здесь нет Погачара, чтобы 10 км в соло от всех уезжать. Всё равно интересно было наблюдать за попыткой Чикконе выиграть этап; атакой Галла за 2.5 км до финиша и прагматизмом Вингегора. И, конечно же, стойкостью Эулалиу.
Ого какой замок. 😯 Написано, что братья Карамазовы построили. 😬
Под предводительством какого-то «Идиота».
Красиво-таки в горах, лепота.
Репортёр сказал, что на три дня в Пизу поедут сегодня уже. До вторника скорее всего, завтра выходной, потом гонка на время.. 🤨
Не нравиться когда не хотят работать, но понимаю Винги, считает Галочку главным конкурентом на победу, поэтому и не таскает, а розовый португалец молодец, не знаю сдюжит до конца, но было бы красиво если доползет до подиума.
Сегодня финишировал впереди всех потенциальных претендентов на его место на подиуме.
Конечно не доползет.
