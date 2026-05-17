«Джиро д’Италия». 9-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Пиганцоли – 3-й, Эулалиу продолжает возглавлять общий зачет
17 мая прошел девятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2026». Победу одержал датчанин Йонас Вингегор.
«Джиро д’Италия-2026»
9-й этап
Червия – Корно алле Скале
184 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 4.20,21
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 0,12
3. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 0,34
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — то же время
5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 0,41
6. Дерек Джи-Уэст (Канада, Lidl – Trek) — 0,46
7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling)
8. Зепп Касс (США, Visma | Lease a Bike)
9. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,50
10. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) — 0,57
11. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 1,06...
18. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 1,12...
22. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 1,28...
29. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,15
Общий зачет (после 9-го этапа)
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 38.49,44
2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 2,24
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,59
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,32
5. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 4,43
6. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 5,00
7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 5,01
8. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 5,03
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 5,15
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 5,20...
27. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 13,08
