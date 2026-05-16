«Джиро д’Италия». 8-й этап. Нарваэс победил, Лекнессен – 2-й, Тьетта – 3-й, Эулалиу продолжает лидировать в общем зачете

Хонатан Нарваэс выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия».

Эквадорский гонщик Хонатан Нарваэс одержал победу на восьмом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». 

«Джиро д’Италия-2026»

8-й этап

Кьети – Фермо

156 км

1. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) — 3,27,26

2. Андреас Лекнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,32

3. Мартин Тьетта (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,42

4. Гильермо Томас Силва (Уругвай, XDS Astanam) — 0,44

5. Лоренцо Милеси (Италия, Movistarm) — 0,44

6. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 0,48

7. Корбин Стронг (Новая Зеландия, NSN Cycling) — 0,55

8. Хуан Педро Лопес (Испания, Movistar) — 0,55

9. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets) — 0,58

10. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 1,00

11. Брие Роллан (Франция, Groupama – FDJ United) — 1,02

12. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) — 1,02

13. Симоне Гуальди (Италия, Lotto Intermarché) — 1,02

14. Джанмарко Гарофоли (Италия, Soudal Quick-Step) — 1,08

15. Филиппо Дзана (Италия, Soudal Quick-Step) — 1,12...

42. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,53

Общий зачет (после 8-го этапа)

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 34,28,42

2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 3,15

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 3,34

4. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 4,18

5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,23

6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,28

7. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 4,32

8. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 4,56

9. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 5,07

10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 5,11 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Хорошая такая стеночка, что-то из испанских гор.
Сегодня все джировцы переключились на хоккей, что ли, и болеют за своих итальянцев против канадцев?
