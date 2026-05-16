«Джиро д’Италия». 8-й этап. Нарваэс победил, Лекнессен – 2-й, Тьетта – 3-й, Эулалиу продолжает лидировать в общем зачете
Эквадорский гонщик Хонатан Нарваэс одержал победу на восьмом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
8-й этап
Кьети – Фермо
156 км
1. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) — 3,27,26
2. Андреас Лекнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,32
3. Мартин Тьетта (Норвегия, Uno-X Mobility) — 0,42
4. Гильермо Томас Силва (Уругвай, XDS Astanam) — 0,44
5. Лоренцо Милеси (Италия, Movistarm) — 0,44
6. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 0,48
7. Корбин Стронг (Новая Зеландия, NSN Cycling) — 0,55
8. Хуан Педро Лопес (Испания, Movistar) — 0,55
9. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets) — 0,58
10. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 1,00
11. Брие Роллан (Франция, Groupama – FDJ United) — 1,02
12. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) — 1,02
13. Симоне Гуальди (Италия, Lotto Intermarché) — 1,02
14. Джанмарко Гарофоли (Италия, Soudal Quick-Step) — 1,08
15. Филиппо Дзана (Италия, Soudal Quick-Step) — 1,12...
42. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,53
Общий зачет (после 8-го этапа)
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 34,28,42
2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 3,15
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 3,34
4. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 4,18
5. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,23
6. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 4,28
7. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 4,32
8. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 4,56
9. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 5,07
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 5,11