«Джиро д’Италия». 7-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й, Власов – 24-й, Эулалиу сохранил лидерство в общем зачете
Датчанин Йонас Вингегор одержал победу на седьмом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
7-й этап
Формия – Блокхаус
244 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) – 6.09,15
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) – 0,13
3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,02
4. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,05
5. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) – то же время
6. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 1,29
7. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 1,40
8. Дерек Джи-Уэст (Канада, Lidl – Trek) – 1,42
9. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team) – 1,44
10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – то же время...
15. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 2,55...
24. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,11
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 30.59,23
2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) – 3,17
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) – 3,34
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,25
5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,28
6. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) – 4,32
7. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 4,56
8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 4,57
9. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 5,07
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team) – 5,11...
29. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,34
Но сегодня не было на это похоже
Спокойно дождаться разделки на 10 этапе и забрать маечку