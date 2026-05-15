«Джиро д’Италия». 7-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й, Власов – 24-й, Эулалиу сохранил лидерство в общем зачете

Датчанин Йонас Вингегор одержал победу на седьмом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». 

«Джиро д’Италия-2026»

7-й этап

Формия – Блокхаус

244 км

1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) – 6.09,15

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) – 0,13

3. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,02

4. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,05

5. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) – то же время

6. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 1,29

7. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 1,40

8. Дерек Джи-Уэст (Канада, Lidl – Trek) – 1,42

9. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team) – 1,44

10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – то же время...

15. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 2,55...

24. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,11

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) – 30.59,23

2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) – 3,17

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) – 3,34

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,25

5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,28

6. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) – 4,32

7. Матис Рондел (Франция, Tudor Pro Cycling Team) – 4,56

8. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 4,57

9. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 5,07

10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team) – 5,11...

29. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,34

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
хороший пятничный вечер, убийственный этап, включил около 20.00 и до полуночи с небольшими перемотками в записи посмотреть под холодненькое и бытовые дела, что может быть лучше
Аж целых 244 километра, ничё се. 😯
Классическая шоссейная однодневная велогонка, Формия – Блокхаус.
А зачем Винограду ехать сильнее и ради чего? Майка она одна и после последнего этапа... Он два раза встал из седла за весь подъем... Трешку отыграл, все горы впереди , смысл убиваться сегодня? Все красиво, и Куча с Пеле доехали с розовым, все на местах, все нормально...
Одно дело ехать с запасом
Но сегодня не было на это похоже
Все правильно, Еулалио сильный горняк, но в разделках никакой, ловит по несколько минут.
Спокойно дождаться разделки на 10 этапе и забрать маечку
Кто коментит на еврике? Слушать невозможно... Пропадания из эфира на пару минут, и просто хз , сам голос и подача - это провал... Я не фан Сержа, но с ним хоть смотрелось весело
Смотреть на ОККО потому что надо. Там Отар, а он прекрасен, на сейчас комментатор номер 1.
Кому ОККО , кому еврик... Уж извините
Когда вижу щиты с надписью Mediolanum, то каждый раз на автомате читается как Meldonium ))
Не Пеле, а пиганцоли... Кому надо , поняли :)
Гааль хорош, держится молодцом.
Галл очень радует
По хорошему далее Пелиццари бы на Хиндли поработать. Потому что он уже подиум в Милане не отдаст.Это заметно.
А где Берналь и Мас?
Мас осуществил известный, но малопопулярный трюк: исчезновение в прямом эфире прямо под камерами. Своего рода испанский вело Гуддини
