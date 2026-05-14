«Джиро д’Италия-2026». 6-й этап. Баллерини победил, Стюйвен – 2-й, Манье – 3-й, Вингегор и Власов финишировали в общей группе
14 мая прошел шестой этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
6-й этап
Пестум – Неаполь
141 км
1. Давиде Баллерини (Италия, XDS Astana) – 3.19,30
2. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время
3. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step)
4. Йенсен Плоурайт (Австралия, Alpecin – Premier Tech)
5. Бен Тернер (Великобритания, Netcompany INEOS)
6. Алек Сегерт (Бельгия, Bahrain – Victorious)
7. Лука Моццато (Италия, Tudor Pro Cycling)
8. Филиппо Мальи (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
9. Энрико Занончелло (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
10. Каспер ван Уден (Нидерланды, Picnic PostNL)...
31. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG)...
40. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)
41. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious)...
59. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 24.47,13
2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 2,51
3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 3,34
4. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,39
5. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5,17
6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) — 6,12
7. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) — 6,16
8. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 6,16
9. Эган Арли Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 6,16
10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 6,18
11. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 6,18
12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 6,22
13. Энрик Мас (Испания, Movistar) — 6,22
14. Джефферсон Александр Сепеда (EF Education – EasyPost) — 6,22
15. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 6,22...
38. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 10,18
6ой километр, Милан уже в завале. Не идёт пока у него на этой Джиро