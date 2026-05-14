«Джиро д’Италия-2026». 6-й этап. Баллерини победил, Стюйвен – 2-й, Манье – 3-й, Вингегор и Власов финишировали в общей группе

Итальянец Баллерини выиграл шестой этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

14 мая прошел шестой этап веломногодневки «Джиро д’Италия». 

«Джиро д’Италия-2026»

6-й этап

Пестум – Неаполь

141 км

Профиль/Карта

1. Давиде Баллерини (Италия, XDS Astana) – 3.19,30

2. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время

3. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step)

4. Йенсен Плоурайт (Австралия, Alpecin – Premier Tech)

5. Бен Тернер (Великобритания, Netcompany INEOS)

6. Алек Сегерт (Бельгия, Bahrain – Victorious)

7. Лука Моццато (Италия, Tudor Pro Cycling)

8. Филиппо Мальи (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

9. Энрико Занончелло  (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

10. Каспер ван Уден (Нидерланды, Picnic PostNL)...

31. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG)...

40. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)

41. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious)...

59. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 24.47,13

2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 2,51

3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 3,34

4. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,39

5. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5,17

6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) — 6,12

7. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) — 6,16

8. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 6,16

9. Эган Арли Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 6,16

10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 6,18

11. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 6,18

12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 6,22

13. Энрик Мас (Испания, Movistar) — 6,22

14. Джефферсон Александр Сепеда (EF Education – EasyPost) — 6,22

15. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 6,22...

38. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 10,18

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Только один ДНС, переохлаждение массово не покосило пелотон. А сегодня уже солнышко и плоскач - раздолье для спринтеров перед завтрашней жестью

6ой километр, Милан уже в завале. Не идёт пока у него на этой Джиро
Нормально поспринтовали на брусчатке )
Ответ
Нормально поспринтовали на брусчатке )
Поворачивать на брусчатке - это не про спринтеров
Ответ
Поворачивать на брусчатке - это не про спринтеров
Да в целом брусчатку на последних километрах, где люди ведут себя более агрессивно и рискованно, ради обретения выгодной позиции, не надо ставить.
Чта не гонка, то падения. Жалко за француза. А мог бы и 3 развязку взять.
Астана красавчики, потихоньку возвращаем позиции!
