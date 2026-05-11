Российская велогонщица Валгонен одержала победу на «Джиро делле Марке ин Роза»

Российская велогонщица Валгонен выиграла гонку «Джиро делле Марке ин Роза».

Российская велогонщица Валерия Валгонен , выступающая за команду Toyota Valencia SAV Women’s Cycling Team, стала победителем двухдневной шоссейной гонки «Джиро делле Марке ин Роза» в Италии.

На финише Валгонен опередила Флоренсию Монсальвес из Чили (WCC Team) и Лив Венцель из Люксембурга (Sebmotobikes CX Team), которые заняли второе и третье места соответственно.

Еще одна россиянка Ангелина Новолодская (Petrucci Gauss Cycling Team) заняла 6-е место, но при этом стала лучшей в юниорском зачете.

Валгонен 23 года. В июле 2025-го она выиграла молодежный чемпионат Европы по велотреку в гонке на выбывание.