0

Российская велогонщица Валгонен одержала победу на «Джиро делле Марке ин Роза»

Российская велогонщица Валгонен выиграла гонку «Джиро делле Марке ин Роза».

Российская велогонщица Валерия Валгонен, выступающая за команду Toyota Valencia SAV Women’s Cycling Team, стала победителем двухдневной шоссейной гонки «Джиро делле Марке ин Роза» в Италии.

На финише Валгонен опередила Флоренсию Монсальвес из Чили (WCC Team) и Лив Венцель из Люксембурга (Sebmotobikes CX Team), которые заняли второе и третье места соответственно.

Еще одна россиянка Ангелина Новолодская (Petrucci Gauss Cycling Team) заняла 6-е место, но при этом стала лучшей в юниорском зачете.

Валгонен 23 года. В июле 2025-го она выиграла молодежный чемпионат Европы по велотреку в гонке на выбывание.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Валерия Валгонен
велошоссе
logoсборная России жен
Ангелина Новолодская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Джиро д’Италия-2026». 6-й этап. Гонщики проедут по маршруту с подъемом 4-й категории и финишем по брусчатке
сегодня, 06:25
«Джиро д’Италия». 5-й этап. Арриета победил, Эулалиу финишировал вторым и возглавил общий зачет, Власов – 14-й
вчера, 16:01
Чемпионку России по велоспорту Фролову дисквалифицировали на 4 года за допинг
12 мая, 16:29
«Джиро д’Италия». 4-й этап. Нарваэс победил, Аулар – 2-й, Чикконе занял 3-е место и возглавил общий зачет, Вингегор и Власов финишировали в общей группе
12 мая, 15:20
«Джиро д’Италия». 3-й этап. Манье победил, Милан – 2-й, Груневеген – 3-й, Власов – 122-й
10 мая, 16:30
Адам Йетс, Солер и Вайн из UAE Team Emirates сошли с «Джиро д’Италия» из-за травм
10 мая, 11:34
Биатлонист Жаклен о велоспорте: «Я ввязываюсь в безумную авантюру, которая с большой вероятностью не увенчается успехом»
10 мая, 07:23
Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на втором этапе «Джиро д’Италия»
9 мая, 17:12
«Джиро д’Италия». 2-й этап. Сильва победил, Шторк – 2-й, Чикконе – 3-й, Власов – 49-й
9 мая, 15:13
«Джиро д’Италия». 1-й этап. Манье победил, Андресен – 2-й, Вернон – 3-й, Власов – 16-й
8 мая, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем