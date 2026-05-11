Российская велогонщица Валгонен одержала победу на «Джиро делле Марке ин Роза»
Российская велогонщица Валерия Валгонен, выступающая за команду Toyota Valencia SAV Women’s Cycling Team, стала победителем двухдневной шоссейной гонки «Джиро делле Марке ин Роза» в Италии.
На финише Валгонен опередила Флоренсию Монсальвес из Чили (WCC Team) и Лив Венцель из Люксембурга (Sebmotobikes CX Team), которые заняли второе и третье места соответственно.
Еще одна россиянка Ангелина Новолодская (Petrucci Gauss Cycling Team) заняла 6-е место, но при этом стала лучшей в юниорском зачете.
Валгонен 23 года. В июле 2025-го она выиграла молодежный чемпионат Европы по велотреку в гонке на выбывание.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
