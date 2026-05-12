«Джиро д’Италия». 4-й этап. Нарваэс победил, Аулар – 2-й, Чикконе занял 3-е место и возглавил общий зачет, Вингегор и Власов финишировали в общей группе
Колумбийский велогонщик Хонатан Нарваэс одержал победу на четвертом этапе многодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
4-й этап
Катандзаро – Козенца, Италия
138 км
1. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) – 3.08,46
2. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar Team) – то же время
3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)
4. Бен Тернер (Великобритания, Netcompany INEOS)
5. Алессандро Пинарелло (Италия, NSN Cycling Team)
6. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious)
7. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché)
8. Диего Улисси (Италия, XDS Astana Team)
9. Андреа Ракканьи (Италия, Soudal Quick-Step)
10. Михаэль Вальгрен (Дания, EF Education – EasyPost)
11. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling)
12. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost)
13. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
14. Маттео Собреро (Италия, Lidl – Trek)
15. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)
16. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla)
17. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets)
18. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
24. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG)
68. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 16.18,51
2. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) – 0,04
3. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – то же время
4. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS)
5. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 0,06
6. Джулио Пеллиццари (Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché) – 0,10
8. Энрик Мас (Испания, Movistar)
9. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost)
10. Ян Хирт (Чехия, NSN)
11. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)
12. Филиппо Зана (Италия, Soudal Quick-Step)
13. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)...
49. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,06