  «Джиро д'Италия». 4-й этап. Нарваэс победил, Аулар – 2-й, Чикконе занял 3-е место и возглавил общий зачет, Вингегор и Власов финишировали в общей группе
«Джиро д’Италия». 4-й этап. Нарваэс победил, Аулар – 2-й, Чикконе занял 3-е место и возглавил общий зачет, Вингегор и Власов финишировали в общей группе

Колумбиец Нарваэс выиграл четвертый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Колумбийский велогонщик Хонатан Нарваэс одержал победу на четвертом этапе многодневки «Джиро д'Италия».

«Джиро д’Италия-2026»

4-й этап

Катандзаро – Козенца, Италия

138 км

1. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates – XRG) – 3.08,46

2. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar Team) – то же время

3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)

4. Бен Тернер (Великобритания, Netcompany INEOS)

5. Алессандро Пинарелло (Италия, NSN Cycling Team)

6. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious)

7. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché)

8. Диего Улисси (Италия, XDS Astana Team)

9. Андреа Ракканьи (Италия, Soudal Quick-Step)

10. Михаэль Вальгрен (Дания, EF Education – EasyPost)

11. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling)

12. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost)

13. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

14. Маттео Собреро (Италия, Lidl – Trek)

15. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)

16. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla)

17. Ваут Пулс (Нидерланды, Unibet Rose Rockets)

18. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

24. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG)

68. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 16.18,51

2. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) – 0,04

3. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – то же время

4. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS)

5. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 0,06

6. Джулио Пеллиццари (Red Bull – BORA – hansgrohe)

7. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché) – 0,10

8. Энрик Мас (Испания, Movistar)

9. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost)

10. Ян Хирт (Чехия, NSN)

11. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)

12. Филиппо Зана (Италия, Soudal Quick-Step)

13. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)...

49. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,06

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
Бедолагу Аулара надо за ручку к финишу везти и выталкивать строго метров за 50 до финиша
Ого, неплохо смотрится..😯👌 Калабрия, однако. Где то в кустах сидят представители Ндрангеты..😁
