Биатлонист Жаклен о велоспорте: «Я ввязываюсь в безумную авантюру, которая с большой вероятностью не увенчается успехом»

Биатлонист Жаклен: велогонки были моей мечтой с самого раннего детства.

Олимпийский чемпион по биатлону Эмильен Жаклен рассказал, почему решил попробовать силы в велоспорте.

31-летний спортсмен стал стажером профессиональной велокоманды Decathlon-CMA CGM.

«В детстве, будь то велоспорт или лыжи, у меня было одно главное желание – стать профессиональным спортсменом и зарабатывать этим на жизнь.

Это невероятная возможность, которую мне предложила команда Decathlon – стать стажером в их континентальном составе. Цель – начать участвовать в гонках уже в августе и посмотреть, на что я способен. И для команды, и для меня это крайне интригующий эксперимент. Всем любопытно увидеть, чего может добиться на велосипеде спортсмен, который хорош в своем виде спорта, требующем серьезной физической подготовки и мощности.

В 2021 году я был счастлив стать чемпионом мира по биатлону, но внутри я чувствовал, что моя самая главная мечта – это велосипед. Мое истинное желание с самого раннего детства – велогонки! Тогда мне не хватило дерзости и смелости сделать этот шаг, но я думал об этом уже в то время.

В своей карьере биатлониста я ставил велоспорт на вершину пирамиды, даже выше Олимпийских игр, потому что я буквально «повернут» на велосипеде.

Я знаю, что будут дни, когда я буду возвращаться домой с мыслью, что у меня ничего не получится. Я ввязываюсь в безумную авантюру, которая с большой вероятностью не увенчается успехом. Я не утверждаю, что справлюсь с этим вызовом. Это невероятно сложный спорт с огромной конкуренцией. Я хочу выкладываться на максимум каждый день, чтобы прожить эту мечту.

В биатлоне я всегда работал как «машина по реализации мечтаний», по списку дел, поэтому, чего бы это ни стоило, я предпочитаю попробовать. Я прекрасно знаю: если не воспользуюсь такой возможностью сейчас, буду корить себя всю жизнь. Вероятность успеха составляет от 1 до 5% максимум! Я это осознаю, моя цель – не «Париж – Рубэ» или «Тур де Франс» завтра. Это другая профессия, другой вид спорта

Я буду выполнять свою работу на все 100%. На первом этапе наверняка будут региональные гонки и массовые заезды, чтобы научиться ездить в пелотоне», – сказал Жаклен.