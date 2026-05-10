«Джиро д’Италия». 3-й этап. Манье победил, Милан – 2-й, Груневеген – 3-й, Власов – 122-й
Француз Поль Манье выиграл третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2026»
3-й этап
Пловдив – София, Болгария
175 км
1. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 4.09,42
2. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – то же время
3. Дилан Груневеген (Нидерланды, Unibet Rose Rockets)
4. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost)
5. Маттео Малучелли (Италия, XDS Astana)
6. Эрленд Бликра (Норвегия, Uno-X Mobility)
7. Паскаль Аккерман (Германия, Jayco AlUla)
8. Давиде Баллерини (Италия, XDS Astana)
9. Тобиас Лунд Андресен (Норвегия, Decathlon CMA CGM)
10. Энрико Занончелло (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
11. Поль Пенхоэ (Франция, Groupama – FDJ United)
12. Робин Фруадево (Швейцария, Tudor Pro Cycling)...
107. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
116. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS)...
122. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, XDS Astana) – 13.10,05
2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – 0,04
3. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS)
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 0,06
5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)
6. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) – 0,10
7. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility)
8. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility)
9. Энрик Мас (Испания, Movistar)
10. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché)
11. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana)
12. Хуан Педро Лопес (Испания, Movistar)
13. Ян Хирт (Чехия, NSN)
14. Филиппо Зана (Италия, Soudal Quick-Step)
15. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost)...
19. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
45. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,11