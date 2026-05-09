  Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на втором этапе «Джиро д'Италия»
Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на втором этапе «Джиро д’Италия»

Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на «Джиро».

На втором этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» произошел массовый завал.

Этап длиной 221 км стартовал в болгарском Бургасе и завершился в Велико-Тырново.

Авария произошла за 20 км до финиша в передней части пелотона, в завал попали 30 велогонщиков. Австралиец Джей Вайн не смог финишировать, его госпитализировали на машине скорой помощи.

«После падения есть шестеро пострадавших, которые были госпитализированы в больницу, сейчас их обследуют болгарские и итальянские медики, если возникнет необходимость, то некоторые из них могут быть транспортированы для продолжения лечения в Софию.

Других пострадавших, которые нуждаются в госпитализации после падения, нет», – сказал телеканалу BTV руководитель по безопасности велогонки Красимир Димитров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
происшествия
Джей Вайн
велошоссе
logoДжиро д'Италия
При этом только у четвёртых ДНФ
«Джиро д’Италия». 2-й этап. Сильва победил, Шторк – 2-й, Чикконе – 3-й, Власов – 49-й
9 мая, 15:13
«Джиро д’Италия». 1-й этап. Манье победил, Андресен – 2-й, Вернон – 3-й, Власов – 16-й
8 мая, 14:37
Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2026»
8 мая, 05:55
«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной 138 км с одним категорийным подъемом
сегодня, 06:09
Российская велогонщица Валгонен одержала победу на «Джиро делле Марке ин Роза»
вчера, 12:27
«Джиро д’Италия». 3-й этап. Манье победил, Милан – 2-й, Груневеген – 3-й, Власов – 122-й
10 мая, 16:30
Адам Йетс, Солер и Вайн из UAE Team Emirates сошли с «Джиро д’Италия» из-за травм
10 мая, 11:34
Биатлонист Жаклен о велоспорте: «Я ввязываюсь в безумную авантюру, которая с большой вероятностью не увенчается успехом»
10 мая, 07:23
