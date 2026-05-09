Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на втором этапе «Джиро д’Италия»

Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на «Джиро».

На втором этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» произошел массовый завал.

Этап длиной 221 км стартовал в болгарском Бургасе и завершился в Велико-Тырново.

Авария произошла за 20 км до финиша в передней части пелотона, в завал попали 30 велогонщиков. Австралиец Джей Вайн не смог финишировать, его госпитализировали на машине скорой помощи.

«После падения есть шестеро пострадавших, которые были госпитализированы в больницу, сейчас их обследуют болгарские и итальянские медики, если возникнет необходимость, то некоторые из них могут быть транспортированы для продолжения лечения в Софию.

Других пострадавших, которые нуждаются в госпитализации после падения, нет», – сказал телеканалу BTV руководитель по безопасности велогонки Красимир Димитров.