Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на втором этапе «Джиро д’Италия»
На втором этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» произошел массовый завал.
Этап длиной 221 км стартовал в болгарском Бургасе и завершился в Велико-Тырново.
Авария произошла за 20 км до финиша в передней части пелотона, в завал попали 30 велогонщиков. Австралиец Джей Вайн не смог финишировать, его госпитализировали на машине скорой помощи.
«После падения есть шестеро пострадавших, которые были госпитализированы в больницу, сейчас их обследуют болгарские и итальянские медики, если возникнет необходимость, то некоторые из них могут быть транспортированы для продолжения лечения в Софию.
Других пострадавших, которые нуждаются в госпитализации после падения, нет», – сказал телеканалу BTV руководитель по безопасности велогонки Красимир Димитров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
