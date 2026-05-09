«Джиро д’Италия». 2-й этап. Сильва победил, Шторк – 2-й, Чикконе – 3-й, Власов – 49-й
Уругваец Гильермо Томас Сильва победил на втором этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов занял 49-е место.
«Джиро д’Италия-2026»
2-й этап
Бургас – Велико-Тырново, Болгария
221 км
1. Гильермо Томас Сильва (Уругвай, XDS Astana) – 5.39,25
2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – то же время
3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)
4. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana)
5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
6. Маттео Собреро (Италия, Lidl – Trek)
7. Андреас Лекнессунд (Норвегия, Uno-X Mobility)
8. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG)
9. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility)
10. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling)
11. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
12. Хавьер Ромо (Испания, Movistar)...
21. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
49. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,01
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, XDS Astana) – 9.00,23
2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – 0,04
3. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS)
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 0,06
5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)
6. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) – 0,10
7. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility)
8. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché)
9. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility)
10. Даррен Рафферти (Ирландия, EF Education – EasyPost)
11. Ян Хирт (Чехия, NSN)
12. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
13. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana)
14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)
15. Энрик Мас (Испания, Movistar)
16. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
36. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,11
ОФИЦИАЛЬНО ⚡️Александр Власов финишировал на сегодняшнем этапе «Джиро», его нет в числе сошедших с гонки после завала.
Уточнили это для вас специально в пресс-службе Red Bull - BORA - hansgrohe.
(Инфо для тех, кто увидел DNF в одной из версий протокола).
