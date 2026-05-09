«Джиро д’Италия». 2-й этап. Сильва победил, Шторк – 2-й, Чикконе – 3-й, Власов – 49-й

«Джиро д’Италия-2026»

2-й этап

Бургас – Велико-Тырново, Болгария

221 км

1. Гильермо Томас Сильва (Уругвай, XDS Astana) – 5.39,25

2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – то же время

3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)

4. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana)

5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

6. Маттео Собреро (Италия, Lidl – Trek)

7. Андреас Лекнессунд (Норвегия, Uno-X Mobility)

8. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG)

9. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility)

10. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling)

11. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

12. Хавьер Ромо (Испания, Movistar)...

21. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

49. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,01

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, XDS Astana) – 9.00,23

2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – 0,04

3. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS)

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) – 0,06

5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)

6. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) – 0,10

7. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility)

8. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché)

9. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility)

10. Даррен Рафферти (Ирландия, EF Education – EasyPost)

11. Ян Хирт (Чехия, NSN)

12. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

13. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana)

14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)

15. Энрик Мас (Испания, Movistar)

16. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

36. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,11

Составы всех команд на «Джиро д’Италия»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Двадцать лет я велогонки смотрю…Не припомню не то что победы уругвайца на гонке категории про…А вообще ни одного гонщика вспомнить не могу.
Бьорнджорно, рагацци!
Добьр ден, то есть)

Как то скучны все эти туристические этапы. Албанию пропустил в прошлом году. Болгарию как то даже особо нечего смотреть. Ни пчел, ни козлов :)
Абсолютно согласен, какая-то неполноценная Джиро получается с этими туристическими вылазками в другие страны. Атмосферы Джиро не чувствуется.
Погачарова 6 место в генерале заняла.
Из тг-канала Окко.
ОФИЦИАЛЬНО ⚡️Александр Власов финишировал на сегодняшнем этапе «Джиро», его нет в числе сошедших с гонки после завала.
Уточнили это для вас специально в пресс-службе Red Bull - BORA - hansgrohe.
(Инфо для тех, кто увидел DNF в одной из версий протокола).
Нормально перезагрузилась во время подъёма и раздала Стясны.
Испанка выиграла Вуэльту, танцуем фламенко )
Мясо полнейшее.
Англиру у женщин началась.
Пошла жара - чёрные участки подъёма. Липперт вряд ли доживёт до 5км в одиночку.
Второй день, второй завал, солидный по именам

Йетс в крови, Стронг, Джи, Замбанини, Буитраго
Йейтса может подшить надо…Похоже на сход.
Всё, носилки и больничка :(
Не он говорят
