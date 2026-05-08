«Джиро д’Италия». 1-й этап. Манье победил, Андресен – 2-й, Вернон – 3-й, Власов – 16-й
Французский гонщик Поль Манье одержал победу на первом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
1-й этап
Несебыр – Бургас, Болгария
147 км
1. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 3:21:08
2. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Decathlon CMA CGM) — то же время
3. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling)
4. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek)
5. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost)
6. Джованни Лонарди (Италия, Team Polti VisitMalta)
7. Паскаль Аккерман (Германия, Team Jayco AlUla)
8. Торд Гудместад (Норвегия, Decathlon CMA CGM)
9. Макс Вальшайд (Германия, Lidl – Trek)
10. Дрис Ван Гестел (Бельгия, Soudal Quick-Step)
11. Яспер Стейвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)
12. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG)
13. Филиппо Мальи (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
14. Роберт Стэннард (Австралия, Bahrain – Victorious)
15. Энрико Дзаночелло (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
16. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Общий зачет
1. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 3.20,58
2. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Decathlon CMA CGM Team) — 0,04
3. Мануэле Тароцци (Италия, Bardiani CSF 7 Saber) — 0,04
4. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling Team) — 0,06
5. Диего Пабло Севилья (Испания, Team Polti VisitMalta) — 0,06
6. Антонио Моргадо (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) — 0,08
7. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) — 0,10
8. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost) — 0,10
9. Джованни Лонарди (Италия, Team Polti VisitMalta) — 0,10
10. Паскаль Аккерман (Германия, Team Jayco AlUla) — 0,10
11. Торд Гудместад (Норвегия, Decathlon CMA CGM Team) — 0,10
12. Макс Вальшайд (Германия, Lidl – Trek) — 0,10
13. Дрис Ван Гестел (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,10
14. Яспер Стейвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,10
15. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 0,10...
19. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Кстати, сегодня в трансляции его нет.
а кто сегодня, Кондрашов? ну это тоже по-маэстровски - отдавать "скучные" этапы) раньше Отар был в рабстве, хорошо (для него), что ушёл оттуда.
P.S. Сегодня у женщин на Вуэльте предпоследний (и по совместительству первый горный) этап, кстати.
За что снижают и в целом как считают? Именно время суммируют по каждому этапу, а не очки начисляют как в Ф1 например?