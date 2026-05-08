«Джиро д’Италия». 1-й этап. Манье победил, Андресен – 2-й, Вернон – 3-й, Власов – 16-й

Французский гонщик Поль Манье одержал победу на первом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». 

«Джиро д’Италия-2026»

1-й этап 

Несебыр – Бургас, Болгария

147 км

1. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 3:21:08

2. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Decathlon CMA CGM) — то же время

3. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling)

4. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek)

5. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost)

6. Джованни Лонарди (Италия, Team Polti VisitMalta)

7. Паскаль Аккерман (Германия, Team Jayco AlUla)

8. Торд Гудместад (Норвегия, Decathlon CMA CGM)

9. Макс Вальшайд (Германия, Lidl – Trek)

10. Дрис Ван Гестел (Бельгия, Soudal Quick-Step)

11. Яспер Стейвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)

12. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG)

13. Филиппо Мальи (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

14. Роберт Стэннард (Австралия, Bahrain – Victorious)

15. Энрико Дзаночелло (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

16. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Общий зачет

1. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 3.20,58

2. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Decathlon CMA CGM Team) — 0,04

3. Мануэле Тароцци (Италия, Bardiani CSF 7 Saber) — 0,04

4. Итан Вернон (Великобритания, NSN Cycling Team) — 0,06

5. Диего Пабло Севилья (Испания, Team Polti VisitMalta) — 0,06

6. Антонио Моргадо (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) — 0,08

7. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) — 0,10

8. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost) — 0,10

9. Джованни Лонарди (Италия, Team Polti VisitMalta) — 0,10

10. Паскаль Аккерман (Германия, Team Jayco AlUla) — 0,10

11. Торд Гудместад (Норвегия, Decathlon CMA CGM Team) — 0,10

12. Макс Вальшайд (Германия, Lidl – Trek) — 0,10

13. Дрис Ван Гестел (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,10

14. Яспер Стейвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,10

15. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 0,10...

19. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Составы всех команд на «Джиро д’Италия»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
всех с началом сезона Гранд-Туров! Джиро всегда праздник, хоть и состав не самый вамосный. и спасибо Окко, что без курдюковщины🙏🏻
Интересно, чем "курдюковщина" не угодила, что аж с таким негативом?
Кстати, сегодня в трансляции его нет.
да приелся он хуже горькой редьки. начни он сейчас комментировать - это казалось бы свежо, а так за все эти годы - ну уже meh.
а кто сегодня, Кондрашов? ну это тоже по-маэстровски - отдавать "скучные" этапы) раньше Отар был в рабстве, хорошо (для него), что ушёл оттуда.
Список фаворитов на общий зачёт выкатили вместо претендентов на победу на текущем этапе. Наверное главным будет считаться Милан, на мой взгляд.

P.S. Сегодня у женщин на Вуэльте предпоследний (и по совместительству первый горный) этап, кстати.
Как всегда, на первом этапе гранд-турах нервотрепка и большой завал - не думаю что там было генеральщиков - француза с победой, Милан не сдюжил.
А почему после 1 этапа время 3:21:08, а в общем зачёте 3.20,58?
За что снижают и в целом как считают? Именно время суммируют по каждому этапу, а не очки начисляют как в Ф1 например?
Бонификация же за первое место, 10 секунд.
Время общее суммируется. Минус секунды бонификации 10/6/4 на финише, и 6/4/2 на промежуточном спринте Red Bull KM (особенность именно Джиро, с прошлого года, в этом сдвинули ближе к финишу этапов). Того и другого по 20
Какая приятная погода на женской Вуэльте)
Расцветка байков у СД Воркс красивая.
