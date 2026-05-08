Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2026»

Опубликованы составы команд на веломногодневку «Джиро д’Италия-2026».

С 8 по 31 мая пройдет веломногодневка «Джиро д’Италия-2026».

«Джиро д’Италия-2026»

Составы команд

Visma – Lease a Bike : Йонас Вингегор (Дания), Вилко Кельдерман, Барт Леммен (оба – Нидерланды), Сепп Кусс (США), Виктор Кампенартс, Тимо Келих, Тим Рекс (все – Бельгия), Давиде Пиганцоли (Италия).

Alpecin – Premier Tech : Кэйден Гровс, Дженсен Плаурайт (оба – Австралия), Тобиас Байер (Австрия), Франческо Бусатто, Лука Вергаллито (оба – Италия), Йонас Генс, Эдвард Планкарт (оба – Бельгия), Йохан Прайс-Петерсен (Дания).

Bahrain – Victorious : Сантьяго Буитраго (Колумбия), Дамиано Карузо, Эдоардо Замбанини (оба – Италия), Роберт Стэннард (Австралия), Фран Михолевич (Хорватия), Афонсу Эулалиу (Португалия), Матийс Паашенс (Нидерланды), Алек Сегерт (Бельгия).

Decathlon – CMA CMG : Феликс Галль, Грегор Мюльбергер (оба – Австрия), Тобиас Лунд Андресен, Расмус Сойберг Педерсен (оба – Дания), Торд Гудместад, Йоханнес Стеуне-Миттет (оба – Норвегия), Оливер Насен (Бельгия), Каллум Скотсон (Австралия).

EF Education – EasyPost : Александр Сепеда (Эквадор), Самуэле Баттистелла (Италия), Маркель Белоки (Испания), Мадис Михкельс (Эстония), Даррен Рафферти (Ирландия), Джеймс Шоу (Великобритания), Михаэль Вальгрен (Дания), Харди ван дер Ли (Нидерланды).

Groupama – FDJ United : Реми Каванья, Сирил Барт, Аксель Юэнс, Поль Пеноэт, Реми Роша, Бриек Роллан (все – Франция), Йохан Якобс (Швейцария), Джош Кенч (Новая Зеландия).

Netcompany INEOS : Эган Берналь (Колумбия), Тимен Аренсман (Нидерланды), Филиппо Ганна (Италия), Джек Хейг (Австралия), Магнус Шеффилд (США), Эмбрет Свестад-Бордсенг (Норвегия), Коннор Свифт, Бен Тернер (оба – Великобритания).

Lotto – Intermarché : Арно де Ли, Тон Артс, Милан Ментен, Леннерт Ван Этвельт (все – Бельгия), Симоне Гуальди, Лоренцо Рота (оба – Италия), Йонас Руч (Германия), Джошуа Гиддингс (Великобритания).

NSN : Корбин Стронг, Дион Смит (оба – Новая Зеландия), Итан Вернон, Джейк Стюарт (оба – Великобритания), Алессандро Пинарелло (Италия), Ян Хирт (Чехия), Райан Маллен (Ирландия), Ник Шульц (Австралия).

Lidl – Trek : Джонатан Милан, Джулио Чикконе, Маттео Собреро, Симоне Консонни (все – Италия), Макс Вальшайд, Тим Торн Тойтенберг (оба – Германия), Дерек Джи (Канада), Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея).

Movistar : Энрик Мас, Иван Гарсия Кортина, Хуан Педро Лопес, Хавьер Ромо (все – Испания), Орлуис Аулар (Венесуэла), Лоренцо Милези (Италия), Нельсон Оливейра (Португалия), Эйнер Рубио (Колумбия).

Pinarello-Q36.5 : Бакс Сьорд (Нидерланды), Фабио Кристен (Швейцария), Давид де ла Крус, Давид Гонсалес (оба – Испания), Марк Донован (Великобритания), Крис Харпер (Австралия), Маттео Москетти (Италия), Николас Жуковский (Канада).

Soudal Quick-Step : Поль Манье (Франция), Яспер Стюйвен, Фабио ван ден Босхе, Айко Бастианс, Дрис ван Гестел, (все – Бельгия), Джанмарко Гарофоли, Андреа Ракканьи, Филиппо Зана (все – Италия).

Jayco AlUla : Бен О’Коннор (Австралия), Кун Бауман (Нидерланды), Паскаль Аккерманн, Феликс Энгельхардт (оба – Германия), Андреа Вендрам (Италия), Алан Хатерли (ЮАР), Боб Дональдсон (Великобритания), Крис Юль-Йенсен (Дания).

Picnic PostNL : Уоррен Баргиль (Франция), Тимо де Йонг, Гийс Лемрейзе, Тим Наберман, Франк ван ден Брук, Каспер ван Уден (все – Нидерланды), Шон Флинн (Великобритания), Крис Хэмилтон (Австралия).

Polti – VisitMalta : Маттиа Баис, Людовико Крешиоли, Джованни Лонарди, Мирко Маэстри, Томас Пезенти, Алессандро Тонелли (все – Италия), Андреа Мифсуд (Мальта), Диего Севилья (Испания).

Red Bull – BORA – hansgrohe : Джей Хиндли (Австралия), Александр Власов (Россия) , Джованни Алеотти, Джанни Москон, Джулио Пеллиццари (все – Италия), Мик ван Дейк (Нидерланды, Нико Денц, Бен Цвайхофф (оба – Германия).

Tudor Pro Cycling : Майкл Сторер (Австралия), Уилл Барта, Ларри Уорбасс (оба – США), Робин Фруадво, Фабиан Линхард (Швейцария), Лука Моццато (Италия), Матис Рондель (Франция), Флориан Шторк (Германия).

UAE Team Emirates – XRG : Адам Йейтс (Великобритания), Джей Вайн (Австралия), Хонатан Нарваэс (Эквадор), Марк Солер, Игор Арриета (оба – Испания), Антонио Моргадо (Португалия), Ян Кристен (Швейцария), Миккель Бьерг (Дания).

Bardiani CSF 7 Saber : Никита Цветков (Узбекистан), Филиппо Мальи, Мартин Марчеллузи, Лука Палетти, Мануэле Тароцци, Филиппо Туркони, Энрико Дзанончелло (все – Италия), Висенте Рохас (Чили).

Unibet Rose Rockets : Дилан Груневеген, Харттейс де Врис, Ваут Пулс, Элмар Рейндерс (все – Нидерланды), Карстен Ларсен Фельдманн (Норвегия), Томаш Копецки (Чехия), Лукаш Кубиш (Словакия), Никлас Ларсен (Дания).

Uno-X Mobility : Маркус Хоэлгор, Одне Холтер, Йоханнес Кулсет, Фредрик Дверснес Лавик, Андреас Лекнессунд, Эрленд Бликра, Сакариас Коллер Леланд, Мартин Хьотта (все – Норвегия).

XDS Astana : Давиде Баллерини, Диего Улисси, Кристиан Скарони, Альберто Беттьоль, Маттео Малучелли (все – Италия), Арьен Ливинс (Бельгия), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Гильермо Томас Сильва (Уругвай).