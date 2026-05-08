Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2026»
С 8 по 31 мая пройдет веломногодневка «Джиро д’Италия-2026».
Составы команд
Visma – Lease a Bike: Йонас Вингегор (Дания), Вилко Кельдерман, Барт Леммен (оба – Нидерланды), Сепп Кусс (США), Виктор Кампенартс, Тимо Келих, Тим Рекс (все – Бельгия), Давиде Пиганцоли (Италия).
Alpecin – Premier Tech: Кэйден Гровс, Дженсен Плаурайт (оба – Австралия), Тобиас Байер (Австрия), Франческо Бусатто, Лука Вергаллито (оба – Италия), Йонас Генс, Эдвард Планкарт (оба – Бельгия), Йохан Прайс-Петерсен (Дания).
Bahrain – Victorious: Сантьяго Буитраго (Колумбия), Дамиано Карузо, Эдоардо Замбанини (оба – Италия), Роберт Стэннард (Австралия), Фран Михолевич (Хорватия), Афонсу Эулалиу (Португалия), Матийс Паашенс (Нидерланды), Алек Сегерт (Бельгия).
Decathlon – CMA CMG: Феликс Галль, Грегор Мюльбергер (оба – Австрия), Тобиас Лунд Андресен, Расмус Сойберг Педерсен (оба – Дания), Торд Гудместад, Йоханнес Стеуне-Миттет (оба – Норвегия), Оливер Насен (Бельгия), Каллум Скотсон (Австралия).
EF Education – EasyPost: Александр Сепеда (Эквадор), Самуэле Баттистелла (Италия), Маркель Белоки (Испания), Мадис Михкельс (Эстония), Даррен Рафферти (Ирландия), Джеймс Шоу (Великобритания), Михаэль Вальгрен (Дания), Харди ван дер Ли (Нидерланды).
Groupama – FDJ United: Реми Каванья, Сирил Барт, Аксель Юэнс, Поль Пеноэт, Реми Роша, Бриек Роллан (все – Франция), Йохан Якобс (Швейцария), Джош Кенч (Новая Зеландия).
Netcompany INEOS: Эган Берналь (Колумбия), Тимен Аренсман (Нидерланды), Филиппо Ганна (Италия), Джек Хейг (Австралия), Магнус Шеффилд (США), Эмбрет Свестад-Бордсенг (Норвегия), Коннор Свифт, Бен Тернер (оба – Великобритания).
Lotto – Intermarché: Арно де Ли, Тон Артс, Милан Ментен, Леннерт Ван Этвельт (все – Бельгия), Симоне Гуальди, Лоренцо Рота (оба – Италия), Йонас Руч (Германия), Джошуа Гиддингс (Великобритания).
NSN: Корбин Стронг, Дион Смит (оба – Новая Зеландия), Итан Вернон, Джейк Стюарт (оба – Великобритания), Алессандро Пинарелло (Италия), Ян Хирт (Чехия), Райан Маллен (Ирландия), Ник Шульц (Австралия).
Lidl – Trek: Джонатан Милан, Джулио Чикконе, Маттео Собреро, Симоне Консонни (все – Италия), Макс Вальшайд, Тим Торн Тойтенберг (оба – Германия), Дерек Джи (Канада), Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея).
Movistar: Энрик Мас, Иван Гарсия Кортина, Хуан Педро Лопес, Хавьер Ромо (все – Испания), Орлуис Аулар (Венесуэла), Лоренцо Милези (Италия), Нельсон Оливейра (Португалия), Эйнер Рубио (Колумбия).
Pinarello-Q36.5: Бакс Сьорд (Нидерланды), Фабио Кристен (Швейцария), Давид де ла Крус, Давид Гонсалес (оба – Испания), Марк Донован (Великобритания), Крис Харпер (Австралия), Маттео Москетти (Италия), Николас Жуковский (Канада).
Soudal Quick-Step: Поль Манье (Франция), Яспер Стюйвен, Фабио ван ден Босхе, Айко Бастианс, Дрис ван Гестел, (все – Бельгия), Джанмарко Гарофоли, Андреа Ракканьи, Филиппо Зана (все – Италия).
Jayco AlUla: Бен О’Коннор (Австралия), Кун Бауман (Нидерланды), Паскаль Аккерманн, Феликс Энгельхардт (оба – Германия), Андреа Вендрам (Италия), Алан Хатерли (ЮАР), Боб Дональдсон (Великобритания), Крис Юль-Йенсен (Дания).
Picnic PostNL: Уоррен Баргиль (Франция), Тимо де Йонг, Гийс Лемрейзе, Тим Наберман, Франк ван ден Брук, Каспер ван Уден (все – Нидерланды), Шон Флинн (Великобритания), Крис Хэмилтон (Австралия).
Polti – VisitMalta: Маттиа Баис, Людовико Крешиоли, Джованни Лонарди, Мирко Маэстри, Томас Пезенти, Алессандро Тонелли (все – Италия), Андреа Мифсуд (Мальта), Диего Севилья (Испания).
Red Bull – BORA – hansgrohe: Джей Хиндли (Австралия), Александр Власов (Россия), Джованни Алеотти, Джанни Москон, Джулио Пеллиццари (все – Италия), Мик ван Дейк (Нидерланды, Нико Денц, Бен Цвайхофф (оба – Германия).
Tudor Pro Cycling: Майкл Сторер (Австралия), Уилл Барта, Ларри Уорбасс (оба – США), Робин Фруадво, Фабиан Линхард (Швейцария), Лука Моццато (Италия), Матис Рондель (Франция), Флориан Шторк (Германия).
UAE Team Emirates – XRG: Адам Йейтс (Великобритания), Джей Вайн (Австралия), Хонатан Нарваэс (Эквадор), Марк Солер, Игор Арриета (оба – Испания), Антонио Моргадо (Португалия), Ян Кристен (Швейцария), Миккель Бьерг (Дания).
Bardiani CSF 7 Saber: Никита Цветков (Узбекистан), Филиппо Мальи, Мартин Марчеллузи, Лука Палетти, Мануэле Тароцци, Филиппо Туркони, Энрико Дзанончелло (все – Италия), Висенте Рохас (Чили).
Unibet Rose Rockets: Дилан Груневеген, Харттейс де Врис, Ваут Пулс, Элмар Рейндерс (все – Нидерланды), Карстен Ларсен Фельдманн (Норвегия), Томаш Копецки (Чехия), Лукаш Кубиш (Словакия), Никлас Ларсен (Дания).
Uno-X Mobility: Маркус Хоэлгор, Одне Холтер, Йоханнес Кулсет, Фредрик Дверснес Лавик, Андреас Лекнессунд, Эрленд Бликра, Сакариас Коллер Леланд, Мартин Хьотта (все – Норвегия).
XDS Astana: Давиде Баллерини, Диего Улисси, Кристиан Скарони, Альберто Беттьоль, Маттео Малучелли (все – Италия), Арьен Ливинс (Бельгия), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Гильермо Томас Сильва (Уругвай).
Второй этап из трёх за девушками в розовом из EF.