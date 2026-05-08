Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2026»

Опубликованы составы команд на веломногодневку «Джиро д'Италия-2026».

С 8 по 31 мая пройдет веломногодневка «Джиро д’Италия-2026».

Visma – Lease a Bike: Йонас Вингегор (Дания), Вилко Кельдерман, Барт Леммен (оба – Нидерланды), Сепп Кусс (США), Виктор Кампенартс, Тимо Келих, Тим Рекс (все – Бельгия), Давиде Пиганцоли (Италия).

Alpecin – Premier Tech: Кэйден Гровс, Дженсен Плаурайт (оба – Австралия), Тобиас Байер (Австрия), Франческо Бусатто, Лука Вергаллито (оба – Италия), Йонас Генс, Эдвард Планкарт (оба – Бельгия), Йохан Прайс-Петерсен (Дания).

Bahrain – Victorious: Сантьяго Буитраго (Колумбия), Дамиано Карузо, Эдоардо Замбанини (оба – Италия), Роберт Стэннард (Австралия), Фран Михолевич (Хорватия), Афонсу Эулалиу (Португалия), Матийс Паашенс (Нидерланды), Алек Сегерт (Бельгия).

Decathlon – CMA CMG: Феликс Галль, Грегор Мюльбергер (оба – Австрия), Тобиас Лунд Андресен, Расмус Сойберг Педерсен (оба – Дания), Торд Гудместад, Йоханнес Стеуне-Миттет (оба – Норвегия), Оливер Насен (Бельгия), Каллум Скотсон (Австралия).

EF Education – EasyPost: Александр Сепеда (Эквадор), Самуэле Баттистелла (Италия), Маркель Белоки (Испания), Мадис Михкельс (Эстония), Даррен Рафферти (Ирландия), Джеймс Шоу (Великобритания), Михаэль Вальгрен (Дания), Харди ван дер Ли (Нидерланды).

Groupama – FDJ United: Реми Каванья, Сирил Барт, Аксель Юэнс, Поль Пеноэт, Реми Роша, Бриек Роллан (все – Франция), Йохан Якобс (Швейцария), Джош Кенч (Новая Зеландия).

Netcompany INEOS: Эган Берналь (Колумбия), Тимен Аренсман (Нидерланды), Филиппо Ганна (Италия), Джек Хейг (Австралия), Магнус Шеффилд (США), Эмбрет Свестад-Бордсенг (Норвегия), Коннор Свифт, Бен Тернер (оба – Великобритания).

Lotto – Intermarché: Арно де Ли, Тон Артс, Милан Ментен, Леннерт Ван Этвельт (все – Бельгия), Симоне Гуальди, Лоренцо Рота (оба – Италия), Йонас Руч (Германия), Джошуа Гиддингс (Великобритания).

NSN: Корбин Стронг, Дион Смит (оба – Новая Зеландия), Итан Вернон, Джейк Стюарт (оба – Великобритания), Алессандро Пинарелло (Италия), Ян Хирт (Чехия), Райан Маллен (Ирландия), Ник Шульц (Австралия).

Lidl – Trek: Джонатан Милан, Джулио Чикконе, Маттео Собреро, Симоне Консонни (все – Италия), Макс Вальшайд, Тим Торн Тойтенберг (оба – Германия), Дерек Джи (Канада), Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея).

Movistar: Энрик Мас, Иван Гарсия Кортина, Хуан Педро Лопес, Хавьер Ромо (все – Испания), Орлуис Аулар (Венесуэла), Лоренцо Милези (Италия), Нельсон Оливейра (Португалия), Эйнер Рубио (Колумбия).

Pinarello-Q36.5: Бакс Сьорд (Нидерланды), Фабио Кристен (Швейцария), Давид де ла Крус, Давид Гонсалес (оба – Испания), Марк Донован (Великобритания), Крис Харпер (Австралия), Маттео Москетти (Италия), Николас Жуковский (Канада).

Soudal Quick-Step: Поль Манье (Франция), Яспер Стюйвен, Фабио ван ден Босхе, Айко Бастианс, Дрис ван Гестел, (все – Бельгия), Джанмарко Гарофоли, Андреа Ракканьи, Филиппо Зана (все – Италия).

Jayco AlUla: Бен О’Коннор (Австралия), Кун Бауман (Нидерланды), Паскаль Аккерманн, Феликс Энгельхардт (оба – Германия), Андреа Вендрам (Италия), Алан Хатерли (ЮАР), Боб Дональдсон (Великобритания), Крис Юль-Йенсен (Дания).

Picnic PostNL: Уоррен Баргиль (Франция), Тимо де Йонг, Гийс Лемрейзе, Тим Наберман, Франк ван ден Брук, Каспер ван Уден (все – Нидерланды), Шон Флинн (Великобритания), Крис Хэмилтон (Австралия).

Polti – VisitMalta: Маттиа Баис, Людовико Крешиоли, Джованни Лонарди, Мирко Маэстри, Томас Пезенти, Алессандро Тонелли (все – Италия), Андреа Мифсуд (Мальта), Диего Севилья (Испания).

Red Bull – BORA – hansgrohe: Джей Хиндли (Австралия), Александр Власов (Россия), Джованни Алеотти, Джанни Москон, Джулио Пеллиццари (все – Италия), Мик ван Дейк (Нидерланды, Нико Денц, Бен Цвайхофф (оба – Германия).

Tudor Pro Cycling: Майкл Сторер (Австралия), Уилл Барта, Ларри Уорбасс (оба – США), Робин Фруадво, Фабиан Линхард (Швейцария), Лука Моццато (Италия), Матис Рондель (Франция), Флориан Шторк (Германия).

UAE Team Emirates – XRG: Адам Йейтс (Великобритания), Джей Вайн (Австралия), Хонатан Нарваэс (Эквадор), Марк Солер, Игор Арриета (оба – Испания), Антонио Моргадо (Португалия), Ян Кристен (Швейцария), Миккель Бьерг (Дания).

Bardiani CSF 7 Saber: Никита Цветков (Узбекистан), Филиппо Мальи, Мартин Марчеллузи, Лука Палетти, Мануэле Тароцци, Филиппо Туркони, Энрико Дзанончелло (все – Италия), Висенте Рохас (Чили).

Unibet Rose Rockets: Дилан Груневеген, Харттейс де Врис, Ваут Пулс, Элмар Рейндерс (все – Нидерланды), Карстен Ларсен Фельдманн (Норвегия), Томаш Копецки (Чехия), Лукаш Кубиш (Словакия), Никлас Ларсен (Дания).

Uno-X Mobility: Маркус Хоэлгор, Одне Холтер, Йоханнес Кулсет, Фредрик Дверснес Лавик, Андреас Лекнессунд, Эрленд Бликра, Сакариас Коллер Леланд, Мартин Хьотта (все – Норвегия).

XDS Astana: Давиде Баллерини, Диего Улисси, Кристиан Скарони, Альберто Беттьоль, Маттео Малучелли (все – Италия), Арьен Ливинс (Бельгия), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Гильермо Томас Сильва (Уругвай).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
Йонас планирует попасть в избранный список победителей всех трёх гранд-туров. Как раз после прошлогодней Вуэльты ему оставалось взять только Джиро.
Французский вундеркинд поедет Тур.
Вчера лидер женской Вуэльты, представительница EF, Ноэми Рюг, жёстко убралась во время этапа. Задела колесо впереди идущей напарницы и улетела в кювет вместе с ещё одной гонщицей из другой команды. В итоге перелом плеча.
Второй этап из трёх за девушками в розовом из EF.
Сможет тут кто напрячь Винограда? 🤨
Ответ Cube Litening C:68X
Сможет тут кто напрячь Винограда? 🤨
Йейтс, тот что еще катает, Адам. Возможно, итальянцы покажут себя с лучшей стороны на своей гонке, Пеллиццари?
Ответ Pink Floyd1276
Йейтс, тот что еще катает, Адам. Возможно, итальянцы покажут себя с лучшей стороны на своей гонке, Пеллиццари?
Не вижу никого кроме Пеллиццари, кто смог бы хотя бы теоретически навязать напряг в генералке
Неужели появились велосипеды Rose в пелотоне..Судя по названию команды. 🤨
Винегрет, Вилка и Адам, а за кем ещё смотреть, чёт какое то "нищенское" Джиро, не , не прав? Переубедите
Ответ Ударв
Винегрет, Вилка и Адам, а за кем ещё смотреть, чёт какое то "нищенское" Джиро, не , не прав? Переубедите
Ну так…не супер конечно.А за Вилко че следить ? Как он Винегрета под решающие горы подвозит?) Австралийские капитаны все и Буитраго поинтереснее.
Ответ Ударв
Винегрет, Вилка и Адам, а за кем ещё смотреть, чёт какое то "нищенское" Джиро, не , не прав? Переубедите
Думаю Вайн.Хотя судя по началу сезона усатый не совсем в форме..
Хотя Мас еще есть…непонятно в какой форме правда.Но если Йонас целый доедет,проблем быть не должно.Разделка длинная?
Впрочем неважно,он на любой всем нормально кинет.
Никита цветкофф, прикольно
