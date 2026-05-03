«Тур Романдии». 5-й этап. Погачар выиграл гонку и общий зачет, Липовиц – 2-й, Роглич – 3-й

5 мая прошел заключительный пятый этап веломногодневки «Тур Романдии ». Словенский гонщик Тадей Погачар выиграл этап и стал победителем общего зачета.

«Тур Романдии»

5-й этап

Люсанс – Лезен, Швейцария

178,2 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4.18,52

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,03

3. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,07

4. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 0,11

5. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) – то же время

6. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious)

7. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,14

8. Яннис Вуазар (Швейцария, Tudor Pro Cycling) – 0,17

9. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

10. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla)

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 20.05,42

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,42

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 2,44

4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) – 2,51

5. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) – 3,15

6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,16

7. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar) – 3,18

8. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 3,20

9. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 3,24

10. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3,32