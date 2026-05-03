«Тур Романдии». 5-й этап. Погачар выиграл гонку и общий зачет, Липовиц – 2-й, Роглич – 3-й
5 мая прошел заключительный пятый этап веломногодневки «Тур Романдии». Словенский гонщик Тадей Погачар выиграл этап и стал победителем общего зачета.
«Тур Романдии»
5-й этап
Люсанс – Лезен, Швейцария
178,2 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4.18,52
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,03
3. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,07
4. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 0,11
5. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) – то же время
6. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious)
7. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 0,14
8. Яннис Вуазар (Швейцария, Tudor Pro Cycling) – 0,17
9. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
10. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla)
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 20.05,42
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,42
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 2,44
4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) – 2,51
5. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) – 3,15
6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,16
7. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar) – 3,18
8. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 3,20
9. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 3,24
10. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3,32