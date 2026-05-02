«Тур Романдии». 4-й этап. Погачар победил, Липовиц – 2-й, Кастрильо – 3-й
2 мая прошел четвертый этап веломногодневки «Тур Романдии». Победу одержал словенский гонщик Тадей Погачар.
«Тур Романдии»
4-й этап
Брок – Шарме, Швейцария
149,6 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 3.40,24
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,14
3. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 1,42
4. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – то же время
5. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana) – 1,47
6. Яннис Вуазар (Швейцария, Tudor Pro Cycling)
7. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
8. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)
9. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)
10. Джефферсон Александр Сепеда (Эквадор, EF Education – EasyPost)
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 15.47,00
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,35
3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 2,23
4. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) – 2,30
5. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) – 2,48
6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,49
7. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)
8. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 2,54
9. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 2,56
10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 3,03