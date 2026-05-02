3

«Тур Романдии». 4-й этап. Погачар победил, Липовиц – 2-й, Кастрильо – 3-й

Тадей Погачар выиграл четвертый этап многодневки «Тур Романдии».

2 мая прошел четвертый этап веломногодневки «Тур Романдии». Победу одержал словенский гонщик Тадей Погачар.

«Тур Романдии»

4-й этап

Брок – Шарме, Швейцария

149,6 км

Профиль/Карта

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 3.40,24

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,14

3. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 1,42

4. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – то же время

5. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana) – 1,47

6. Яннис Вуазар (Швейцария, Tudor Pro Cycling) 

7. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) 

8. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)

9. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)

10. Джефферсон Александр Сепеда (Эквадор, EF Education – EasyPost)

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 15.47,00

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,35

3. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 2,23

4. Йорген Нордхаген (Норвегия,  Visma | Lease a Bike) – 2,30

5. Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) – 2,48

6. Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,49

7. Джефферсон Алвейру Сепеда (Эквадор, Movistar)

8. Джуниор Лекерф (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 2,54

9. Альберт Витен Филипсен (Дания, Lidl – Trek) – 2,56

10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) – 3,03

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Тур Романдии
велошоссе
результаты
Ленни Мартинес
Флориан Липовиц
Люк Плапп
Карлос Родригес
logoТадей Погачар
Клеман Берте
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ездили сегодня на финиш в Шармэ. Прекрасная организация, дружелюбная, семейная публика. Гонщики тоже были открыты и дружелюбны - вовсю раздавали автографы и фотографировались с фанатами.
Липовиц молодчик сегодня, дольше всех продержался.. Красивая конечно страна Швейцария, в очередной раз с удовольствием посмотрел)
Ответ Коршунов-73
Липовиц молодчик сегодня, дольше всех продержался.. Красивая конечно страна Швейцария, в очередной раз с удовольствием посмотрел)
Да, пока он отдыхал, а Тадей боролся за победу в однодневках.
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Тур Романдии». 3-й этап. Годон победил, Фишер-Блэк – 2-й, Погачар – 4-й
1 мая, 15:49
«Тур Романдии». 2-й этап. Погачар победил, Годон – 2-й, Фишер-Блэк – 3-й
30 апреля, 15:33
«Тур Романдии». 1-й этап. Погачар победил, Липовиц – 2-й, Мартинес – 3-й
29 апреля, 16:56
Рекомендуем
Главные новости
Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2026»
вчера, 13:26
«Тур Романдии». 5-й этап. Погачар выиграл гонку и общий зачет, Липовиц – 2-й, Роглич – 3-й
3 мая, 17:28
«Тур Романдии». 3-й этап. Годон победил, Фишер-Блэк – 2-й, Погачар – 4-й
1 мая, 15:49
«Тур Романдии». 2-й этап. Погачар победил, Годон – 2-й, Фишер-Блэк – 3-й
30 апреля, 15:33
«Тур Романдии». 1-й этап. Погачар победил, Липовиц – 2-й, Мартинес – 3-й
29 апреля, 16:56
«Тур Романдии». Годон победил в прологе, Седерквист – 2-й, Оливейра – 3-й, Погачар – 6-й
28 апреля, 16:11
«Льеж – Бастонь – Льеж». Погачар победил, Сейшас – 2-й, Эвенепул – 3-й
26 апреля, 14:00
Колумбийский велогонщик Муньос скончался из-за осложнений после травмы, полученной на гонке во Франции
25 апреля, 06:55
«Тур Альп». Пеллиццари выиграл 5-й этап и общий зачет, Власов занял 9-е место
24 апреля, 14:07
Россиянин Савекин победил в гонке на выбывание на этапе Кубка мира по велотреку в Малайзии
24 апреля, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем