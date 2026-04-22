«Тур Альп». 3-й этап. Пидкок победил, Дати – 2-й, Берналь – 3-й, Власов – 5-й
22 апреля прошел третий этап веломногодневки «Тур Альп». Россиянин Александр Власов занял 5-е место.
«Тур Альп»
3-й этап
Лач – Арко, Италия
174,5 км
1. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 4.23,24
2. Томмазо Дати (Италия, Team UKYO) – то же время
3. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)
4. Лука Палетти (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
6. Шон Куинн (США, EF Education – EasyPost)
7. Крис Хэмилтон (Австралия, Picnic PostNL)
8. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious)
9. Флориан Сторк (Германия, Tudor Pro Cycling)
10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11.13,06
2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 0,04
3. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,06
4. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) – то же время
5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,10
6. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,19
7. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,29
8. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling)
9. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team)