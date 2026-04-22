«Тур Альп». 3-й этап. Пидкок победил, Дати – 2-й, Берналь – 3-й, Власов – 5-й

22 апреля прошел третий этап веломногодневки «Тур Альп». Россиянин Александр Власов занял 5-е место.

«Тур Альп»

3-й этап

Лач – Арко, Италия

174,5 км

1. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – 4.23,24

2. Томмазо Дати (Италия, Team UKYO) – то же время

3. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)

4. Лука Палетти (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

6. Шон Куинн (США, EF Education – EasyPost)

7. Крис Хэмилтон (Австралия, Picnic PostNL)

8. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious)

9. Флориан Сторк (Германия, Tudor Pro Cycling)

10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11.13,06

2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 0,04

3. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,06

4. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) – то же время

5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,10

6. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,19

7. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,29

8. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling)

9. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team)