Вице-президент «Русской медной компании» Сиенко выдвинут на пост главы Федерации велосипедного спорта России

Олег Сиенко выдвинут на пост главы Федерации велосипедного спорта России.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Олег Сиенко выдвинут на пост главы Федерации велосипедного спорта России.

С 2024 года федерацию возглавлял Юрий Кучерявый, он подал в отставку.

«Промышленник и предприниматель Олег Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велосипедного спорта России. Минспорт поддерживает его кандидатуру.

Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране. Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы.

Он профессиональный управленец с соответствующим образованием и опытом руководства крупнейшими предприятиями на протяжении 35 лет, включая Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод». Сейчас он занимает должность первого вице-президента «Русской медной компании».

При этом Олег Сиенко искренне любит велоспорт, имеет звание Мастера спорта международного класса, а также в прошлом уже возглавлял федерацию, хорошо знает специфику вида спорта и организации, на пост руководителя которой баллотируется», – написал Дегтярев .