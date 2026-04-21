  Вице-президент «Русской медной компании» Сиенко выдвинут на пост главы Федерации велосипедного спорта России
Вице-президент «Русской медной компании» Сиенко выдвинут на пост главы Федерации велосипедного спорта России

Олег Сиенко выдвинут на пост главы Федерации велосипедного спорта России.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Олег Сиенко выдвинут на пост главы Федерации велосипедного спорта России.

С 2024 года федерацию возглавлял Юрий Кучерявый, он подал в отставку. 

«Промышленник и предприниматель Олег Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велосипедного спорта России. Минспорт поддерживает его кандидатуру.

Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране. Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы.

Он профессиональный управленец с соответствующим образованием и опытом руководства крупнейшими предприятиями на протяжении 35 лет, включая Научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод». Сейчас он занимает должность первого вице-президента «Русской медной компании».

При этом Олег Сиенко искренне любит велоспорт, имеет звание Мастера спорта международного класса, а также в прошлом уже возглавлял федерацию, хорошо знает специфику вида спорта и организации, на пост руководителя которой баллотируется», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
Материалы по теме
Митрофанов об ужесточении лимита: «Развитие детско-юношеских школ важнее. Желательно избежать негативных проявлений лимита – им «испорчено» целое поколение талантов»
вчера, 17:10
Радимов об ужесточении лимита: «Ничего криминального не вижу, клубы к этому готовы. Но не хочется, чтобы футболисты получали деньги за паспорт»
вчера, 15:46
Гендиректор «Ахмата» о встрече с Дегтяревым: «Будем пытаться убедить, что не нужно сокращать лимит на легионеров. Это моя позиция»
19 апреля, 13:49
Рекомендуем
Главные новости
«Тур Альп». 2-й этап. Гонщики проедут 147 км с подъемами первой и третьей категорий
сегодня, 06:08
Президент Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый подал в отставку
вчера, 15:49
«Тур Альп». 1-й этап. Дати победил, Пидкок – 2-й, Шторк – 3-й, Власов – 10-й
вчера, 15:10
Amstel Gold Race. Эвенепул победил, Скельмосе – 2-й, Конфруа – 3-й
19 апреля, 15:53
Велогонщица Бурлакова завоевала серебро в кейрине на этапе Кубка мира в Гонконге
19 апреля, 11:41
«Стрела Брабанта». Фольдагер победил, Херманс – 2-й, Конфруа – 3-й
17 апреля, 15:25
⚡ «Париж – Рубэ». Ван Арт победил, Погачар – 2-й, Стюйвен – 3-й, ван дер Пул – 4-й
12 апреля, 14:21
«Вуэльта Страны Басков». 6-й этап. Сейшас победил в общем зачете, Огаст выиграл заключительный этап
11 апреля, 16:22
«Вуэльта Страны Басков». 5-й этап. Сейшас победил, Липовиц – 2-й, Ромо – 3-й
10 апреля, 16:14
«Вуэльта страны Басков». 4-й этап. Аранбуру победил, Йоханнессен – 2-й, Скарони – 3-й
9 апреля, 16:01
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем